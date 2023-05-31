https://ria.ru/20230531/sputnikpro-1875372554.html
Ведущий региональный университет Перу присоединился к SputnikPro
Ведущий региональный университет Перу присоединился к SputnikPro - РИА Новости, 31.05.2023
Ведущий региональный университет Перу присоединился к SputnikPro
Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело мастер-класс для студентов факультета коммуникаций Национального университета Укаяли в... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:50
2023-05-31T16:50
2023-05-31T16:50
перу
миа "россия сегодня"
sputnik
монтевидео (город)
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело мастер-класс для студентов факультета коммуникаций Национального университета Укаяли в рамках проекта SputnikPro. Онлайн-сессию об особенностях работы международного мультимедийного агентства и современных трендах медиаиндустрии провел глава хаба Sputnik в Монтевидео Олег Вязьмитинов.После окончания мероприятия Олег Вязьмитинов подчеркнул важность сессии для партнеров и Sputnik из-за возможности "не только поделиться своим опытом и точкой зрения, но и пообщаться с и услышать мнение тех, кто читает и слушает наши новости, почувствовать их эмоции". Он отдельно поблагодарил студентов за их участие, сделав акцент на том, что "именно студенты являются главными героями таких встреч, и они будущее журналистики".Важность момента отметил и Хосе Альван, журналист-международник Latina Noticias и академический директор в Школе Anota, присутствовавший на встрече: "Мы очень заинтересованы в таком формате и хотели бы научиться у высококлассных и высококачественных профессионалов из других частей света. Профессионализм команды Sputnik, который они передают журналистам и тем, кто выбрал путь журналистики, в особенности в регионе, который я так люблю, имеет большие перспективы".С ним согласна и директор школы коммуникаций Дженни Марсела Фалькон. "Такие мастер-классы – прекрасная возможность для студентов, которые выбрали журналистику в качестве своей профессии в отдаленном от столицы регионе, и встречи в онлайн-формате помогут преодолеть любое расстояние", – прокомментировала она.
https://ria.ru/20230516/soyuz-1872214379.html
перу
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
перу, миа "россия сегодня", sputnik, монтевидео (город)
Перу, МИА "Россия сегодня", Sputnik, Монтевидео (город)
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело мастер-класс для студентов факультета коммуникаций Национального университета Укаяли в рамках проекта SputnikPro. Онлайн-сессию об особенностях работы международного мультимедийного агентства и современных трендах медиаиндустрии провел глава хаба Sputnik в Монтевидео Олег Вязьмитинов.
После окончания мероприятия Олег Вязьмитинов подчеркнул важность сессии для партнеров и Sputnik из-за возможности "не только поделиться своим опытом и точкой зрения, но и пообщаться с и услышать мнение тех, кто читает и слушает наши новости, почувствовать их эмоции". Он отдельно поблагодарил студентов за их участие, сделав акцент на том, что "именно студенты являются главными героями таких встреч, и они будущее журналистики".
Важность момента отметил и Хосе Альван, журналист-международник Latina Noticias и академический директор в Школе Anota, присутствовавший на встрече: "Мы очень заинтересованы в таком формате и хотели бы научиться у высококлассных и высококачественных профессионалов из других частей света. Профессионализм команды Sputnik, который они передают журналистам и тем, кто выбрал путь журналистики
, в особенности в регионе, который я так люблю, имеет большие перспективы".
С ним согласна и директор школы коммуникаций Дженни Марсела Фалькон. "Такие мастер-классы – прекрасная возможность для студентов, которые выбрали журналистику в качестве своей профессии в отдаленном от столицы регионе, и встречи в онлайн-формате помогут преодолеть любое расстояние", – прокомментировала она.
Союз вещателей стран Исламского мира присоединился к проекту SputnikPro