https://ria.ru/20230531/sputnik-1875242734.html
Генсек НАТО осудил попытку запуска КНДР военного спутника
Генсек НАТО осудил попытку запуска КНДР военного спутника - РИА Новости, 31.05.2023
Генсек НАТО осудил попытку запуска КНДР военного спутника
Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил произведенную КНДР попытку запуска военного разведывательного спутника, заявил, что это повышает напряженность в регионе. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:17
2023-05-31T10:17
2023-05-31T10:17
в мире
желтое море
йенс столтенберг
нато
оон
кндр (северная корея)
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил произведенную КНДР попытку запуска военного разведывательного спутника, заявил, что это повышает напряженность в регионе. "Я решительно осуждаю попытку запуска КНДР военного спутника... Это повышает напряженность и создает серьезные риски для безопасности в регионе и за его пределами. Это является вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в распространенном заявлении Столтенберга. Он также отметил, что "НАТО призывает КНДР прекратить эти провокационные действия и вернуться к диалогу для достижения устойчивого мира". Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" (мифический корейский крылатый конь, способный преодолевать тысячу ли в день) возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Национальное агентство космического развития КНДР назвало причинами инцидента ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива. КНДР пообещала в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. Ранее южнокорейское агентство News1 со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ракета-носитель КНДР не достигла нужной для вывода спутника на орбиту высоты. Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник также сообщило, что северокорейская ракета-носитель не достигла заявленного КНДР места падения и исчезла с радаров. Южнокорейские военные подтвердили, что ракета-носитель КНДР в результате "ненормального" полета упала в море примерно в 200 километрах к западу от южнокорейского острова Очхондо.
https://ria.ru/20230531/kndr-1875240887.html
https://ria.ru/20230531/raketa-1875225032.html
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в мире, желтое море, йенс столтенберг, нато, оон, кндр (северная корея)
В мире, Желтое море, Йенс Столтенберг, НАТО, ООН, КНДР (Северная Корея)
Генсек НАТО осудил попытку запуска КНДР военного спутника
Генсек НАТО Столтенберг осудил попытку запуска КНДР военного разведывательного спутника
БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил произведенную КНДР попытку запуска военного разведывательного спутника, заявил, что это повышает напряженность в регионе.
«
"Я решительно осуждаю попытку запуска КНДР военного спутника... Это повышает напряженность и создает серьезные риски для безопасности в регионе и за его пределами. Это является вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН
", - говорится в распространенном заявлении Столтенберга.
Эксперт назвал возможный военный эффект от спутника КНДР ограниченным
Он также отметил, что "НАТО призывает КНДР прекратить эти провокационные действия и вернуться к диалогу для достижения устойчивого мира".
Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" (мифический корейский крылатый конь, способный преодолевать тысячу ли в день) возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море
.
Национальное агентство космического развития КНДР назвало причинами инцидента ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива. КНДР пообещала в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
Ранее южнокорейское агентство News1 со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ракета-носитель КНДР не достигла нужной для вывода спутника на орбиту высоты. Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник также сообщило, что северокорейская ракета-носитель не достигла заявленного КНДР места падения и исчезла с радаров. Южнокорейские военные подтвердили, что ракета-носитель КНДР в результате "ненормального" полета упала в море примерно в 200 километрах к западу от южнокорейского острова Очхондо.
Генсек ООН осудил неудачный запуск военного спутника КНДР