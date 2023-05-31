https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875335608.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.05.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.05.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:04

2023-05-31T16:04

2023-05-31T17:12

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 31 мая 2023 годаМинистерство обороны России сообщило, что 29 мая высокоточным оружием в порту Одессы уничтожен последний боевой корабль Военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко".За минувшие сутки российские подразделения нанесли поражение соединениям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой народных республиках. В Авдеевке (ДНР) продолжаются ожесточенные бои. Штурмовые отряды при поддержке авиации и артиллерии выбили противника с занимаемых позиций на ряде участков в районах Красногоровки и Ясиноватой.Параллельно ликвидированы 103 артиллерийских расчета, 149 районов скопления живой силы и техники, командный пункт, несколько складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Средства ПВО перехватили 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, крылатую ракету большой дальности Storm Shadow и 11 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 429 самолетов, 235 вертолетов, 4390 беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 1103 реактивных системы залпового огня, 9345 танков и других бронемашин, 4946 орудий полевой артиллерии и 10574 единицы автомобильной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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