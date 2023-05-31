https://ria.ru/20230531/sobyanin-1875209324.html
Эксперты заявили о гарантированном переизбрании Собянина в 2023 году
Эксперты заявили о гарантированном переизбрании Собянина в 2023 году - РИА Новости, 31.05.2023
Эксперты заявили о гарантированном переизбрании Собянина в 2023 году
Мэр Москвы Сергей Собянин и главы еще 10 регионов гарантированно переизберутся на "референдумных" выборах, следует из аналитической записки Фонда развития... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T00:22
2023-05-31T00:22
2023-05-31T00:22
политика
москва
россия
сергей собянин
фонд развития гражданского общества
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858438761_0:246:2765:1801_1920x0_80_0_0_fd952d929e8353d019ff8393c8b948b4.jpg
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и главы еще 10 регионов гарантированно переизберутся на "референдумных" выборах, следует из аналитической записки Фонда развития гражданского общества "О региональных и местных выборах 2023 г.". Выборы в России пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2023 года. Тогда запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному избирательному округу. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области. Старт избирательным кампаниям дадут в июне. "В 11 регионах: Москве, Амурской, Воронежской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской, Самарской и Тюменской областях – главы гарантированно переизберутся на "референдумных" выборах", - следует из документа. Кроме того, эксперты отмечают, что нынешняя выборная серия отличается от прошлогодней. "Во-первых, в 2022 году действующие главы переизбирались на новые сроки в шести регионах из 14, а в этом будут переизбираться уже в 16 из 20. Во-вторых, впервые будут переизбираться главы, окончившие "школу губернаторов", таковых сразу 10", - говорится в документе. Также эксперты среди электоральных и политических особенностей, характерных старту избирательной кампании, отмечают снижение уровня и градуса взаимной критики основных участников электорального процесса, снижение эффективности традиционных электоральных стратегий оппозиционных партий, существенное электоральное преимущество у представителей власти, участие ветеранов спецоперации в избирательных кампаниях разного уровня. Кроме того, по мнению авторов документа, особняком стоят выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. "Парламенты и местные представительные органы там впервые избираются согласно российским законам и при участии федеральных партий. То есть продолжается процесс интеграции новых территорий в российское политическое пространство. Специфика или, скажем прямо, сложность проведения этих выборов диктуется продолжающейся СВО", - следует из документа.
https://ria.ru/20230524/zakon-1873799114.html
https://ria.ru/20230425/moskva-1867599774.html
https://ria.ru/20230301/bkl-1855099570.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858438761_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_c6768035380cf93d2b53167b10591bb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, сергей собянин, фонд развития гражданского общества, госдума рф
Политика, Москва, Россия, Сергей Собянин, Фонд развития гражданского общества, Госдума РФ
Эксперты заявили о гарантированном переизбрании Собянина в 2023 году
Эксперты заявили о гарантированном переизбрании Собянина на выборах в 2023 году
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и главы еще 10 регионов гарантированно переизберутся на "референдумных" выборах, следует из аналитической записки Фонда развития гражданского общества "О региональных и местных выборах 2023 г.".
Выборы в России пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2023 года. Тогда запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному избирательному округу. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области. Старт избирательным кампаниям дадут в июне.
Совфед одобрил снятие запрета на выборы в регионах с военным положением
"В 11 регионах: Москве, Амурской, Воронежской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской, Самарской и Тюменской областях – главы гарантированно переизберутся на "референдумных" выборах", - следует из документа.
Кроме того, эксперты отмечают, что нынешняя выборная серия отличается от прошлогодней.
"Во-первых, в 2022 году действующие главы переизбирались на новые сроки в шести регионах из 14, а в этом будут переизбираться уже в 16 из 20. Во-вторых, впервые будут переизбираться главы, окончившие "школу губернаторов", таковых сразу 10", - говорится в документе.
Москва достойно проходит испытания, связанные с СВО, заявил Собянин
Также эксперты среди электоральных и политических особенностей, характерных старту избирательной кампании, отмечают снижение уровня и градуса взаимной критики основных участников электорального процесса, снижение эффективности традиционных электоральных стратегий оппозиционных партий, существенное электоральное преимущество у представителей власти, участие ветеранов спецоперации в избирательных кампаниях разного уровня.
Кроме того, по мнению авторов документа, особняком стоят выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Парламенты и местные представительные органы там впервые избираются согласно российским законам и при участии федеральных партий. То есть продолжается процесс интеграции новых территорий в российское политическое пространство. Специфика или, скажем прямо, сложность проведения этих выборов диктуется продолжающейся СВО", - следует из документа.
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро