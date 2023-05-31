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Слуцкий заявил, что Киеву не удалось поднять панику атакой БПЛА - РИА Новости, 31.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:34 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/slutskiy-1875209715.html
Слуцкий заявил, что Киеву не удалось поднять панику атакой БПЛА
Слуцкий заявил, что Киеву не удалось поднять панику атакой БПЛА - РИА Новости, 31.05.2023
Слуцкий заявил, что Киеву не удалось поднять панику атакой БПЛА
"Центры принятия решений" в России - не спальные районы, а несгибаемая воля русского человека, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T00:34
2023-05-31T00:34
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Центры принятия решений" в России - не спальные районы, а несгибаемая воля русского человека, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины, сообщил во вторник президент России Владимир Путин. Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это - ответ киевского режима на эффективные удары РФ в воскресенье по одному из центров принятия решений. "Украинские террор-стратеги явно просчитались. "Центры принятия решений" в России - несгибаемая воля русского человека, а не спальные районы и подмосковные дачи. Нас не запугать", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. По словам парламентария, "цель посеять панику среди населения не достигнута". Он отметил, что украинские неонацисты не уйдут от ответственности и "суровый суд истории обязательно состоится". "Украинские неонацисты и террористы, а также спонсирующие их… не уйдут от ответственности. И "авиамодели" им не помогут: все цели СВО будут достигнуты, трибунал над военными преступниками", - добавил он.
https://ria.ru/20230528/slutskiy-1874600313.html
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россия, украина, киев, леонид слуцкий (политик), владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Общество
Слуцкий заявил, что Киеву не удалось поднять панику атакой БПЛА

Слуцкий: "центры принятия решений" в России - не спальные районы, а твердая воля человека

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Центры принятия решений" в России - не спальные районы, а несгибаемая воля русского человека, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины, сообщил во вторник президент России Владимир Путин. Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это - ответ киевского режима на эффективные удары РФ в воскресенье по одному из центров принятия решений.
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"Украинские террор-стратеги явно просчитались. "Центры принятия решений" в России - несгибаемая воля русского человека, а не спальные районы и подмосковные дачи. Нас не запугать", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, "цель посеять панику среди населения не достигнута".
Он отметил, что украинские неонацисты не уйдут от ответственности и "суровый суд истории обязательно состоится".
"Украинские неонацисты и террористы, а также спонсирующие их… не уйдут от ответственности. И "авиамодели" им не помогут: все цели СВО будут достигнуты, трибунал над военными преступниками", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинДмитрий ПесковГосдума РФОбщество
 
 
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