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В Кремле охарактеризовали ситуацию в приграничных с Украиной областях - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:47 31.05.2023 (обновлено: 12:56 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/situatsiya-1875288186.html
В Кремле охарактеризовали ситуацию в приграничных с Украиной областях
В Кремле охарактеризовали ситуацию в приграничных с Украиной областях - РИА Новости, 31.05.2023
В Кремле охарактеризовали ситуацию в приграничных с Украиной областях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "достаточно тревожной" ситуацию в приграничных с Украиной областях, там продолжаются обстрелы гражданских... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:47
2023-05-31T12:56
специальная военная операция на украине
украина
белгородская область
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "достаточно тревожной" ситуацию в приграничных с Украиной областях, там продолжаются обстрелы гражданских объектов, меры принимаются."Мы действительно обеспокоены этой ситуацией, там продолжаются обстрелы гражданских объектов. Здесь тоже, кстати говоря, ни одного слова осуждения ни от одной стороны, которая относится к коллективному Западу, мы не услышали до сих пор. Ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько Кремль обеспокоен ситуацией в приграничном регионе, в частности, в Белгородской области.
https://ria.ru/20230531/evakuatsiya-1875225872.html
украина
белгородская область
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украина, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгородская область, Россия
В Кремле охарактеризовали ситуацию в приграничных с Украиной областях

Песков назвал ситуацию в приграничных с Украиной областях достаточно тревожной

Здание, поврежденное в Белгородской области
Здание, поврежденное в Белгородской области
Здание, поврежденное в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "достаточно тревожной" ситуацию в приграничных с Украиной областях, там продолжаются обстрелы гражданских объектов, меры принимаются.
"Мы действительно обеспокоены этой ситуацией, там продолжаются обстрелы гражданских объектов. Здесь тоже, кстати говоря, ни одного слова осуждения ни от одной стороны, которая относится к коллективному Западу, мы не услышали до сих пор. Ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько Кремль обеспокоен ситуацией в приграничном регионе, в частности, в Белгородской области.
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