https://ria.ru/20230531/situatsiya-1875288186.html

В Кремле охарактеризовали ситуацию в приграничных с Украиной областях

В Кремле охарактеризовали ситуацию в приграничных с Украиной областях - РИА Новости, 31.05.2023

В Кремле охарактеризовали ситуацию в приграничных с Украиной областях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "достаточно тревожной" ситуацию в приграничных с Украиной областях, там продолжаются обстрелы гражданских... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T12:47

2023-05-31T12:47

2023-05-31T12:56

специальная военная операция на украине

украина

белгородская область

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "достаточно тревожной" ситуацию в приграничных с Украиной областях, там продолжаются обстрелы гражданских объектов, меры принимаются."Мы действительно обеспокоены этой ситуацией, там продолжаются обстрелы гражданских объектов. Здесь тоже, кстати говоря, ни одного слова осуждения ни от одной стороны, которая относится к коллективному Западу, мы не услышали до сих пор. Ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько Кремль обеспокоен ситуацией в приграничном регионе, в частности, в Белгородской области.

https://ria.ru/20230531/evakuatsiya-1875225872.html

украина

белгородская область

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украина, белгородская область, россия