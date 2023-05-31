https://ria.ru/20230531/sholts-1875330398.html

СМИ рассказали подробности инцидента со схватившим Шольца мужчиной

СМИ рассказали подробности инцидента со схватившим Шольца мужчиной - РИА Новости, 31.05.2023

СМИ рассказали подробности инцидента со схватившим Шольца мужчиной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, самолично вышедший из правительственного лимузина и тем самым нарушивший правила безопасности, во многом виноват в инциденте в аэропорту РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:52

2023-05-31T14:52

2023-05-31T14:52

в мире

германия

олаф шольц

франкфурт-на-майне

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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, самолично вышедший из правительственного лимузина и тем самым нарушивший правила безопасности, во многом виноват в инциденте в аэропорту Франкфурта-на-Майне, где его схватил незаметно проникший туда мужчина, пишет издание Focus. В прошлую среду гражданский водитель на своей машине незаметно присоединился к кортежу Шольца и попал на летное поле аэропорта Франкфурте-на-Майне, где схватил и приобнял политика. Позже он якобы заявил, что перепутал кортеж со свадебной процессией. "Телохранители не обратили внимания на автомобиль темного цвета, который остановился в нескольких метрах от них. Между тем, согласно строгим правилам международной подготовки телохранителей, то, что произошло далее, не должно было состояться: Олаф Шольц, относящийся к самой охраняемой группе персон под номером 1, самостоятельно открывает дверь и выходит, оставаясь совершенно без защиты", - сообщает издание со ссылкой на промежуточный отчет Федерального ведомства уголовной полиции Германии. Согласно изданию, протокол безопасности фактически запрещает первым лицам государства самостоятельно покидать салон автомобилей, пока глава команды телохранителей, убедившись в безопасности, сам не откроет бронированную дверь правительственного лимузина. "Самую худшую ошибку Шольц совершил сам", - резюмирует издание. После того, как канцлер вышел уже на летное поле, замешкавшиеся телохранители не заметили подбегающего к нему неизвестного и лишь после "объятий" оттащили мужчину от политка. "Шестеро телохранителей, по-видимому, настолько были потрясены собственным проступком, что никому не было дела до таинственного преследователя конвоя канцлера. Мужчина, предположительно, наркоман, сел в свою машину и закурил сигарету - и это в одном из самых пожароопасных мест аэропорта", - пишет Focus. Ранее представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер сообщил, что после инцидента Шольц продолжает испытывать "полное доверие" к работе правоохранительных органов.

https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871693332.html

https://ria.ru/20230515/makron-1872029266.html

германия

франкфурт-на-майне

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в мире, германия, олаф шольц, франкфурт-на-майне