https://ria.ru/20230531/samooborona-1875422374.html

Гладков заявил, что гордится каждым бойцом белгородской самообороны

Гладков заявил, что гордится каждым бойцом белгородской самообороны - РИА Новости, 31.05.2023

Гладков заявил, что гордится каждым бойцом белгородской самообороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что гордится каждым бойцом местной самообороны - они, рискуя жизнью, под обстрелами, эвакуируют... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T21:47

2023-05-31T21:47

2023-05-31T21:47

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что гордится каждым бойцом местной самообороны - они, рискуя жизнью, под обстрелами, эвакуируют раненых, помогают старикам и детям. В среду во время прямого эфира губернатора Вячеслава Гладкова в социальных сетях одна из жительниц Белгородской области поблагодарила бойца самообороны Грайворона, который помог при обстреле ее пожилым родителям. "То же самое сейчас вижу, как бойцы шебекинской самообороны круглосуточно, реально находясь под ежедневным обстрелом, первыми прибывают на место происшествия, эвакуируют раненых, помогают детям, помогают старикам, начинают обеспечивать безопасность, перекрывают улицы", - сказал Гладков. Он отметил, что видит у некоторых жителей региона сомнения в том, что бойцы белгородской самообороны обладают достаточным профессионализмом. "Могу сказать, что горжусь каждым человеком, который в ней служит, особенно в тех отрядах, в тех отделениях, взводах, ротах, батальонах, которые находятся вдоль границы. Которые ежедневно рискуют своей жизнью – ни копейки не получая. Это чисто гражданская история, когда человек идет защищать свое дело. Пусть враги об этом почаще думают", - подчеркнул губернатор. Гладков рассказал, что сейчас с помощью Минобороны РФ для бойцов организованы хорошая подготовка, боевое сплачивание. "Уверенными шагами мы набираем мастерство, набираем навыки, хотя 70% людей имеют большой боевой опыт, пройдя большое количество горячих точек… Наша самооборона – очень крута", - резюмировал глава региона. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничных округах – Шебекинском и Грайворонском.

https://ria.ru/20230530/obstrel-1875196126.html

https://ria.ru/20230531/doklad-1875409174.html

https://ria.ru/20230531/bespilotniki-1875342623.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина