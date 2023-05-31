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СМИ: Макрон предложил Зеленскому провести мирный саммит по Украине - РИА Новости, 31.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/sammit-1875317153.html
СМИ: Макрон предложил Зеленскому провести мирный саммит по Украине
СМИ: Макрон предложил Зеленскому провести мирный саммит по Украине - РИА Новости, 31.05.2023
СМИ: Макрон предложил Зеленскому провести мирный саммит по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже, с аналогичными предложениями выступили Дания и... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:04
2023-05-31T14:04
специальная военная операция на украине
киев
украина
китай
эммануэль макрон
владимир зеленский
си цзиньпин
нато
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже, с аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов. "Зеленский ранее в этом году попросил Макрона помочь ему с международными связями с такими лидерами, как (председатель КНР) Си Цзиньпин... Переговоры позже переросли в планы по организации конференции... Макрон предложил провести конференцию в Париже, также ее предложили провести Дания и Швеция", - пишет издание со ссылкой на дипломатов. По словам источников, идея конференции изначально возникла во время разговора между Макроном и Зеленским в Париже в феврале, когда французский лидер заставил визави согласиться с тем, что в конечном итоге потребуются мирные переговоры с РФ. Также сообщается, что Макрон поднимал этот вопрос в беседе с лидером КНР во время недавнего визита в Китай. Как отмечается, четкий список возможных участников саммита пока не установлен, но европейские чиновники в последние недели разъехались по столицам ведущих мировых держав, стремясь привлечь к участию Бразилию, Индию, Китай и другие незападные страны. Также сообщается, что на встречу на высшем уровне, которая, как надеются западные дипломаты, может состояться перед ежегодным саммитом НАТО в июле, будут приглашены президент США Джо Байден и другие лидеры ведущих стран НАТО. Один из дипломатов заявил, что западные чиновники надеются, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер Индии Нарендра Моди также примут участие в саммите, но при этом они гораздо менее уверены в отношении возможного участия Си Цзиньпина. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Как пишет Wall Street Journal, в настоящее время европейские чиновники работают с Киевом, чтобы скорректировать план Зеленского и сделать его более приемлемым для таких стран, как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230522/peregovory-1873479587.html
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киев, украина, китай, эммануэль макрон, владимир зеленский, си цзиньпин, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Китай, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, НАТО
СМИ: Макрон предложил Зеленскому провести мирный саммит по Украине

WSJ: Макрон предложил Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже

© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже, с аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.
"Зеленский ранее в этом году попросил Макрона помочь ему с международными связями с такими лидерами, как (председатель КНР) Си Цзиньпин... Переговоры позже переросли в планы по организации конференции... Макрон предложил провести конференцию в Париже, также ее предложили провести Дания и Швеция", - пишет издание со ссылкой на дипломатов.
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По словам источников, идея конференции изначально возникла во время разговора между Макроном и Зеленским в Париже в феврале, когда французский лидер заставил визави согласиться с тем, что в конечном итоге потребуются мирные переговоры с РФ. Также сообщается, что Макрон поднимал этот вопрос в беседе с лидером КНР во время недавнего визита в Китай.
Как отмечается, четкий список возможных участников саммита пока не установлен, но европейские чиновники в последние недели разъехались по столицам ведущих мировых держав, стремясь привлечь к участию Бразилию, Индию, Китай и другие незападные страны.
Также сообщается, что на встречу на высшем уровне, которая, как надеются западные дипломаты, может состояться перед ежегодным саммитом НАТО в июле, будут приглашены президент США Джо Байден и другие лидеры ведущих стран НАТО. Один из дипломатов заявил, что западные чиновники надеются, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер Индии Нарендра Моди также примут участие в саммите, но при этом они гораздо менее уверены в отношении возможного участия Си Цзиньпина.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
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Как пишет Wall Street Journal, в настоящее время европейские чиновники работают с Киевом, чтобы скорректировать план Зеленского и сделать его более приемлемым для таких стран, как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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