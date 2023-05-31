https://ria.ru/20230531/salekhard-1875351171.html

Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся на Ямале

Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся на Ямале - РИА Новости, 31.05.2023

Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся на Ямале

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов открыл в Салехарде филиал фонда "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T15:58

2023-05-31T15:58

2023-05-31T18:18

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

салехард

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

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САЛЕХАРД, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов открыл в Салехарде филиал фонда "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба главы региона."В Салехарде открылся региональный филиал фонда "Защитники Отечества". В окружной столице находится головной офис, двадцать социальных координаторов во всех муниципалитетах приступят к работе после 1 июня. Они уже прошли подготовку и будут адресно сопровождать ветеранов специальной военной операции и семьи погибших бойцов по всем вопросам", - говорится в сообщении.В открытии филиала в округе приняли участие представители администрации Салехарда, военного комиссариата и регионального Комитета семей воинов Отечества Ямала, общественники, участники СВО и семьи погибших бойцов.Гости осмотрели помещение фонда. Там предусмотрены социальное МФЦ, демонстрационный кабинет и пункт проката технических средств реабилитации, комната психологической разгрузки, гостиная и специальное пространство для общения и встреч, отмечает пресс-служба."Учитывая нашу особую географию региона, важно обеспечить доступность мер поддержки нашим участникам СВО. В планах до конца лета - открыть филиал в Новом Уренгое, рассматриваем возможность открытия подразделения в Ноябрьске. Россия – страна с насыщенной историей, пережившая войны и конфликты, но такие центры не создавались. И часто защитники Родины были вынуждены самостоятельно решать свои проблемы. Сегодня государство принципиально по-другому выстраивает работу, открывая фонды, которые помогут в любых вопросах", - приводятся в сообщении слова Артюхова.В филиале ямальцам окажут содействие в получении полагающихся мер поддержки. Это медицинская и социальная реабилитация, психологическая помощь, лекарства, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. В фонде помогут в переобучении и трудоустройстве ветеранов, решении бытовых вопросов, в организации долговременного ухода и адаптации жилья под нужды инвалидов, уточняют власти.

https://ria.ru/20230329/rekonstruktsiya-1861600383.html

https://ria.ru/20230316/kvantoriumy-1858338476.html

салехард

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, салехард, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"