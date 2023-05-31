https://ria.ru/20230531/sakhalin-1875243031.html

Уход Exxonmobil негативно повлиял на разработку "Сахалина-1", заявил Сечин

Уход Exxonmobil негативно повлиял на разработку "Сахалина-1", заявил Сечин - РИА Новости, 31.05.2023

Уход Exxonmobil негативно повлиял на разработку "Сахалина-1", заявил Сечин

Суточная добыча на "Сахалине-1" в первом квартале выросла в 1,8 раза, став драйвером роста добычи углеводородов "Роснефти", однако вынужденный простой проекта... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T10:19

2023-05-31T10:19

2023-05-31T12:24

экономика

exxon mobil

игорь сечин

роснефть

россия

нефть

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Суточная добыча на "Сахалине-1" в первом квартале выросла в 1,8 раза, став драйвером роста добычи углеводородов "Роснефти", однако вынужденный простой проекта из-за ухода американской ExxonMobil негативно сказался на технических условиях разработки месторождений, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в релизе компании о финансовых и операционных итогах первого квартала."В первом квартале 2023 года, несмотря на ухудшение внешней среды, "Роснефть" смогла продемонстрировать рост объемов производства, причем как жидких углеводородов, так и газа. Основным драйвером роста стал проект "Сахалин-1", суточная добыча в рамках которого выросла в 1,8 раза квартал к кварталу", - сказал Сечин."Должен отметить, что вынужденный простой после ухода американской компании ExxonMobil с позиции оператора проекта негативно сказался на технических условиях разработки месторождений", - добавил он.Глава "Роснефти" также отметил, что давление на показатели компании в отчетном квартале оказали налоговые изменения, вступившие в силу с января, эмбарго на нефтепродукты со стороны ряда недружественных стран, введенное с февраля в дополнение к эмбарго на нефть, а также ограничение добычи нефти в стране, начиная с марта. "Влияние последнего фактора не так значительно в отчетном квартале, но существенно скажется на показателях следующего", - отметил Сечин.Президент России Владимир Путин в начале октября 2022 года распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора проекта "Сахалин 1", к которому перешли права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управляет новым оператором проекта "Сахалин 1" структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф".Прежний оператор проекта "Сахалин 1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел долей в 30%. В марте 2022 года компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего работа проекта была почти остановлена, в частности, добыча газа и нефти была полностью остановлена, но в феврале этого года "Роснефть" подтвердила возобновление работ. Также акционерами "Сахалина 1" являются "Роснефть" (20%), индийская ONGC (20%) и японская Sodeco (30%).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, exxon mobil, игорь сечин, роснефть, россия, нефть