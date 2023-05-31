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МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины - РИА Новости, 31.05.2023
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13:29 31.05.2023 (обновлено: 13:51 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/rozysk-1875305427.html
МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины
МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины - РИА Новости, 31.05.2023
МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины
Экс-министры обороны Украины Степан Полторак, Валерий Гелетей и бывший начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко объявлены в розыск, следует из базы розыска МВД... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:29
2023-05-31T13:51
украина
россия
степан полторак
валерий гелетей
виктор муженко
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Экс-министры обороны Украины Степан Полторак, Валерий Гелетей и бывший начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко объявлены в розыск, следует из базы розыска МВД России."Полторак Степан Тимофеевич, Гелетей Валерий Викторович, Муженко Виктор Николаевич", - значится в ведомственной базе розыска.Указывается, что каждый из них разыскивается "по статье УК РФ", по какой именно, не уточняется.Полторак занимал пост министра обороны Украины с 2014 по 2019 годы, Гелетей с июля по октябрь 2014-го. Муженко был начальником генштаба с 2014 по 2019 годы.В апреле СК РФ предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Степану Полтораку за обстрелы ДНР и ЛНР в 2014-2019 годах, приведших к гибели более 530 мирных жителей, Гелетея и Муженко - в геноциде русскоязычного населения в Донбассе.
https://ria.ru/20230529/rozysk-1874744023.html
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украина, россия, степан полторак, валерий гелетей, виктор муженко, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Украина, Россия, Степан Полторак, Валерий Гелетей, Виктор Муженко, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины

МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины Полторака и Гелетея

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Экс-министры обороны Украины Степан Полторак, Валерий Гелетей и бывший начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко объявлены в розыск, следует из базы розыска МВД России.
"Полторак Степан Тимофеевич, Гелетей Валерий Викторович, Муженко Виктор Николаевич", - значится в ведомственной базе розыска.
Указывается, что каждый из них разыскивается "по статье УК РФ", по какой именно, не уточняется.
Полторак занимал пост министра обороны Украины с 2014 по 2019 годы, Гелетей с июля по октябрь 2014-го. Муженко был начальником генштаба с 2014 по 2019 годы.
В апреле СК РФ предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Степану Полтораку за обстрелы ДНР и ЛНР в 2014-2019 годах, приведших к гибели более 530 мирных жителей, Гелетея и Муженко - в геноциде русскоязычного населения в Донбассе.
Сенатор США Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
МВД объявило американского сенатора Линдси Грэма в розыск
29 мая, 08:54
 
УкраинаРоссияСтепан ПолторакВалерий ГелетейВиктор МуженкоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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