https://ria.ru/20230531/rosneft-1875372066.html

"Роснефть" отсудила 894 миллиона долларов у кипрской Rosneft Trade Limited

"Роснефть" отсудила 894 миллиона долларов у кипрской Rosneft Trade Limited - РИА Новости, 31.05.2023

"Роснефть" отсудила 894 миллиона долларов у кипрской Rosneft Trade Limited

Арбитражный суд Москвы по иску "Роснефти" взыскал с зарегистрированной на Кипре компании Rosneft Trade Limited более 893,6 миллиона долларов (более 72,1... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:48

2023-05-31T16:48

2023-05-31T16:48

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Роснефти" взыскал с зарегистрированной на Кипре компании Rosneft Trade Limited более 893,6 миллиона долларов (более 72,1 миллиарда рублей по текущему курсу) – 756,9 миллиона долларов основного долга и более 136,7 миллиона долларов процентов за пользование займом, сообщили РИА Новости в суде. Иск поступил в суд в январе, на среду были назначены предварительные слушания по делу. Другие подробности пока не сообщаются. Одновременно с "Роснефтью" иск о взыскании с Rosneft Trade Limited денежных средств подала и ее "дочка" – АО "РН Холдинг". Истец требует взыскать с ответчика более 132,3 миллиона долларов основного долга по договору займа, более 8,8 миллиона долларов процентов по состоянию на 20 декабря 2022 года и проценты на сумму основного долга по ставке 5,1% годовых за период с 21 декабря 2022 года по дату фактического погашения основного долга. Основные слушания назначены на август. Rosneft Trade Limited в 2015 году попала под санкции США из-за событий на Украине как компания, связанная с "Роснефтью".

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Владимир Лаврентьев

экономика, кипр, россия, нефть, роснефть, в мире