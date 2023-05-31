https://ria.ru/20230531/rosneft-1875372066.html
"Роснефть" отсудила 894 миллиона долларов у кипрской Rosneft Trade Limited
"Роснефть" отсудила 894 миллиона долларов у кипрской Rosneft Trade Limited - РИА Новости, 31.05.2023
"Роснефть" отсудила 894 миллиона долларов у кипрской Rosneft Trade Limited
Арбитражный суд Москвы по иску "Роснефти" взыскал с зарегистрированной на Кипре компании Rosneft Trade Limited более 893,6 миллиона долларов (более 72,1... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:48
2023-05-31T16:48
2023-05-31T16:48
экономика
кипр
россия
нефть
роснефть
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/26/1520542654_0:395:2938:2048_1920x0_80_0_0_51de86aaa16f7807244da0758227a904.jpg
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Роснефти" взыскал с зарегистрированной на Кипре компании Rosneft Trade Limited более 893,6 миллиона долларов (более 72,1 миллиарда рублей по текущему курсу) – 756,9 миллиона долларов основного долга и более 136,7 миллиона долларов процентов за пользование займом, сообщили РИА Новости в суде. Иск поступил в суд в январе, на среду были назначены предварительные слушания по делу. Другие подробности пока не сообщаются. Одновременно с "Роснефтью" иск о взыскании с Rosneft Trade Limited денежных средств подала и ее "дочка" – АО "РН Холдинг". Истец требует взыскать с ответчика более 132,3 миллиона долларов основного долга по договору займа, более 8,8 миллиона долларов процентов по состоянию на 20 декабря 2022 года и проценты на сумму основного долга по ставке 5,1% годовых за период с 21 декабря 2022 года по дату фактического погашения основного долга. Основные слушания назначены на август. Rosneft Trade Limited в 2015 году попала под санкции США из-за событий на Украине как компания, связанная с "Роснефтью".
https://ria.ru/20230531/sakhalin-1875243031.html
кипр
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/26/1520542654_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_0c0b101b49c972c183c41b18134d413b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кипр, россия, нефть, роснефть, в мире
Экономика, Кипр, Россия, Нефть, Роснефть, В мире
"Роснефть" отсудила 894 миллиона долларов у кипрской Rosneft Trade Limited
Суд по иску "Роснефти" взыскал с кипрской Rosneft Trade Limited 893,6 миллиона долларов
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Роснефти" взыскал с зарегистрированной на Кипре компании Rosneft Trade Limited более 893,6 миллиона долларов (более 72,1 миллиарда рублей по текущему курсу) – 756,9 миллиона долларов основного долга и более 136,7 миллиона долларов процентов за пользование займом, сообщили РИА Новости в суде.
Иск поступил в суд в январе, на среду были назначены предварительные слушания по делу. Другие подробности пока не сообщаются.
Одновременно с "Роснефтью" иск о взыскании с Rosneft Trade Limited денежных средств подала и ее "дочка" – АО "РН Холдинг". Истец требует взыскать с ответчика более 132,3 миллиона долларов основного долга по договору займа, более 8,8 миллиона долларов процентов по состоянию на 20 декабря 2022 года и проценты на сумму основного долга по ставке 5,1% годовых за период с 21 декабря 2022 года по дату фактического погашения основного долга. Основные слушания назначены на август.
Rosneft Trade Limited в 2015 году попала под санкции США
из-за событий на Украине
как компания, связанная с "Роснефтью".
Уход Exxonmobil негативно повлиял на разработку "Сахалина-1", заявил Сечин