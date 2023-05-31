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"Роснефть" отсудила 894 миллиона долларов у кипрской Rosneft Trade Limited - РИА Новости, 31.05.2023
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16:48 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/rosneft-1875372066.html
"Роснефть" отсудила 894 миллиона долларов у кипрской Rosneft Trade Limited
"Роснефть" отсудила 894 миллиона долларов у кипрской Rosneft Trade Limited - РИА Новости, 31.05.2023
"Роснефть" отсудила 894 миллиона долларов у кипрской Rosneft Trade Limited
Арбитражный суд Москвы по иску "Роснефти" взыскал с зарегистрированной на Кипре компании Rosneft Trade Limited более 893,6 миллиона долларов (более 72,1... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:48
2023-05-31T16:48
экономика
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нефть
роснефть
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Роснефти" взыскал с зарегистрированной на Кипре компании Rosneft Trade Limited более 893,6 миллиона долларов (более 72,1 миллиарда рублей по текущему курсу) – 756,9 миллиона долларов основного долга и более 136,7 миллиона долларов процентов за пользование займом, сообщили РИА Новости в суде. Иск поступил в суд в январе, на среду были назначены предварительные слушания по делу. Другие подробности пока не сообщаются. Одновременно с "Роснефтью" иск о взыскании с Rosneft Trade Limited денежных средств подала и ее "дочка" – АО "РН Холдинг". Истец требует взыскать с ответчика более 132,3 миллиона долларов основного долга по договору займа, более 8,8 миллиона долларов процентов по состоянию на 20 декабря 2022 года и проценты на сумму основного долга по ставке 5,1% годовых за период с 21 декабря 2022 года по дату фактического погашения основного долга. Основные слушания назначены на август. Rosneft Trade Limited в 2015 году попала под санкции США из-за событий на Украине как компания, связанная с "Роснефтью".
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экономика, кипр, россия, нефть, роснефть, в мире
Экономика, Кипр, Россия, Нефть, Роснефть, В мире
"Роснефть" отсудила 894 миллиона долларов у кипрской Rosneft Trade Limited

Суд по иску "Роснефти" взыскал с кипрской Rosneft Trade Limited 893,6 миллиона долларов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании компании "Роснефть"
Табличка на здании компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка на здании компании "Роснефть". Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Роснефти" взыскал с зарегистрированной на Кипре компании Rosneft Trade Limited более 893,6 миллиона долларов (более 72,1 миллиарда рублей по текущему курсу) – 756,9 миллиона долларов основного долга и более 136,7 миллиона долларов процентов за пользование займом, сообщили РИА Новости в суде.
Иск поступил в суд в январе, на среду были назначены предварительные слушания по делу. Другие подробности пока не сообщаются.
Одновременно с "Роснефтью" иск о взыскании с Rosneft Trade Limited денежных средств подала и ее "дочка" – АО "РН Холдинг". Истец требует взыскать с ответчика более 132,3 миллиона долларов основного долга по договору займа, более 8,8 миллиона долларов процентов по состоянию на 20 декабря 2022 года и проценты на сумму основного долга по ставке 5,1% годовых за период с 21 декабря 2022 года по дату фактического погашения основного долга. Основные слушания назначены на август.
Rosneft Trade Limited в 2015 году попала под санкции США из-за событий на Украине как компания, связанная с "Роснефтью".
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