https://ria.ru/20230531/rosgvardii-1875287126.html
В Казани открыли новое здание для подразделений Росгвардии
В Казани открыли новое здание для подразделений Росгвардии - РИА Новости, 31.05.2023
В Казани открыли новое здание для подразделений Росгвардии
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов и глава Татарстана Рустам Минниханов приняли участие в торжественной церемонии открытия РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:45
2023-05-31T12:45
2023-05-31T12:45
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
казань
россия
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов и глава Татарстана Рустам Минниханов приняли участие в торжественной церемонии открытия нового административного здания для подразделений территориального управления Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости. "Мы высоко ценим помощь республики и властей в решении задач ресурсного обеспечения деятельности войск, при содействии которых только за прошедшие пять лет на баланс наших подразделений передано около 100 единиц служебного автотранспорта, отремонтировано и введено в строй более 40 зданий и помещений. Сегодня открываем новое административное здание республиканского управления Росгвардии", - сказал Золотов на церемонии. Он выразил уверенность, что принятые в эксплуатацию помещения позволят оперативно выполнять служебно-боевые задачи и качественно повысить уровень оказания госуслуг населению. Директор Росгвардии также отметил, что всего за последние пять лет в России построено и отремонтировано более шестисот объектов для размещения территориальных органов Росгвардии. Глава Татарстана поблагодарил сотрудников Росгвардии за обеспечение правопорядка и стабильности в республике, в том числе при проведении различных массовых мероприятий. По словам Минниханова, республика и в дальнейшем будет оказывать поддержку для стабильной работы войск Росгвардии. В новом пятиэтажном комплексе для подразделений лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны управления Росгвардии по Татарстану созданы все условия. Здесь разместились дежурная часть, зал приема граждан для оказания государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы, учебный класс, комната хранения оружия подразделения вневедомственной охраны, помещения для проведения инструктажей нарядов и рабочие кабинеты личного состава. На цокольном этаже комплекса - спортивный зал и стрелковый тир для сотрудников Росгвардии. В Татарстане подразделения вневедомственной охраны обеспечивают безопасность более 15 тысяч объектов различных форм собственности, около 35 тысяч квартир и мест хранения имущества граждан. За четыре месяца 2023 года наряды вневедомственной охраны отработали около 23 тысяч сигналов тревоги, поступивших с охраняемых объектов, выявили 114 преступлений, пресекли более 1 тысячи административных правонарушений. Краж с охраняемых объектов не допущено.
https://ria.ru/20230528/tatarstan-1874600455.html
https://ria.ru/20230524/tatarstan-1873858810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), казань, россия, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рустам минниханов
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Россия, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Рустам Минниханов
КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов и глава Татарстана Рустам Минниханов приняли участие в торжественной церемонии открытия нового административного здания для подразделений территориального управления Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Мы высоко ценим помощь республики и властей в решении задач ресурсного обеспечения деятельности войск, при содействии которых только за прошедшие пять лет на баланс наших подразделений передано около 100 единиц служебного автотранспорта, отремонтировано и введено в строй более 40 зданий и помещений. Сегодня открываем новое административное здание республиканского управления Росгвардии", - сказал Золотов на церемонии.
Он выразил уверенность, что принятые в эксплуатацию помещения позволят оперативно выполнять служебно-боевые задачи и качественно повысить уровень оказания госуслуг населению.
Директор Росгвардии также отметил, что всего за последние пять лет в России
построено и отремонтировано более шестисот объектов для размещения территориальных органов Росгвардии.
Глава Татарстана поблагодарил сотрудников Росгвардии за обеспечение правопорядка и стабильности в республике, в том числе при проведении различных массовых мероприятий. По словам Минниханова, республика и в дальнейшем будет оказывать поддержку для стабильной работы войск Росгвардии.
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В новом пятиэтажном комплексе для подразделений лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны управления Росгвардии по Татарстану созданы все условия. Здесь разместились дежурная часть, зал приема граждан для оказания государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы, учебный класс, комната хранения оружия подразделения вневедомственной охраны, помещения для проведения инструктажей нарядов и рабочие кабинеты личного состава. На цокольном этаже комплекса - спортивный зал и стрелковый тир для сотрудников Росгвардии.
В Татарстане подразделения вневедомственной охраны обеспечивают безопасность более 15 тысяч объектов различных форм собственности, около 35 тысяч квартир и мест хранения имущества граждан. За четыре месяца 2023 года наряды вневедомственной охраны отработали около 23 тысяч сигналов тревоги, поступивших с охраняемых объектов, выявили 114 преступлений, пресекли более 1 тысячи административных правонарушений. Краж с охраняемых объектов не допущено.
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