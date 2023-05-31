https://ria.ru/20230531/rosgvardii-1875287126.html

В Казани открыли новое здание для подразделений Росгвардии

В Казани открыли новое здание для подразделений Росгвардии - РИА Новости, 31.05.2023

В Казани открыли новое здание для подразделений Росгвардии

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов и глава Татарстана Рустам Минниханов приняли участие в торжественной церемонии открытия РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T12:45

2023-05-31T12:45

2023-05-31T12:45

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

казань

россия

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 31 мая – РИА Новости. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов и глава Татарстана Рустам Минниханов приняли участие в торжественной церемонии открытия нового административного здания для подразделений территориального управления Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости. "Мы высоко ценим помощь республики и властей в решении задач ресурсного обеспечения деятельности войск, при содействии которых только за прошедшие пять лет на баланс наших подразделений передано около 100 единиц служебного автотранспорта, отремонтировано и введено в строй более 40 зданий и помещений. Сегодня открываем новое административное здание республиканского управления Росгвардии", - сказал Золотов на церемонии. Он выразил уверенность, что принятые в эксплуатацию помещения позволят оперативно выполнять служебно-боевые задачи и качественно повысить уровень оказания госуслуг населению. Директор Росгвардии также отметил, что всего за последние пять лет в России построено и отремонтировано более шестисот объектов для размещения территориальных органов Росгвардии. Глава Татарстана поблагодарил сотрудников Росгвардии за обеспечение правопорядка и стабильности в республике, в том числе при проведении различных массовых мероприятий. По словам Минниханова, республика и в дальнейшем будет оказывать поддержку для стабильной работы войск Росгвардии. В новом пятиэтажном комплексе для подразделений лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны управления Росгвардии по Татарстану созданы все условия. Здесь разместились дежурная часть, зал приема граждан для оказания государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы, учебный класс, комната хранения оружия подразделения вневедомственной охраны, помещения для проведения инструктажей нарядов и рабочие кабинеты личного состава. На цокольном этаже комплекса - спортивный зал и стрелковый тир для сотрудников Росгвардии. В Татарстане подразделения вневедомственной охраны обеспечивают безопасность более 15 тысяч объектов различных форм собственности, около 35 тысяч квартир и мест хранения имущества граждан. За четыре месяца 2023 года наряды вневедомственной охраны отработали около 23 тысяч сигналов тревоги, поступивших с охраняемых объектов, выявили 114 преступлений, пресекли более 1 тысячи административных правонарушений. Краж с охраняемых объектов не допущено.

https://ria.ru/20230528/tatarstan-1874600455.html

https://ria.ru/20230524/tatarstan-1873858810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика татарстан (татарстан), казань, россия, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рустам минниханов