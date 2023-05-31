https://ria.ru/20230531/razminirovanie-1875282269.html
Разминирование территории "Азовстали" планируют завершить к лету 2024 года
Разминирование территории "Азовстали" планируют завершить к лету 2024 года - РИА Новости, 31.05.2023
Разминирование территории "Азовстали" планируют завершить к лету 2024 года
Работы по разминированию территории "Азовстали" в Мариуполе планируется завершить к лету 2024 года, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:20
2023-05-31T12:20
2023-05-31T12:21
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
денис пушилин
марат хуснуллин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Работы по разминированию территории "Азовстали" в Мариуполе планируется завершить к лету 2024 года, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил РИА Новости, что принято окончательное решение о строительстве технопарка на месте металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, его план будет готов после разминирования территории. "Приступили к разминированию "Азовстали" и к лету следующего года планируем завершить эту работу", - сказал Пушилин на расширенном заседания коллегии министерства промышленности и торговли РФ. По его словам, объем работ очень большой: территория "Азовстали" занимает площадь более 10 квадратных километров. Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики националистического полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, мариуполь, денис пушилин, марат хуснуллин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Денис Пушилин, Марат Хуснуллин
Разминирование территории "Азовстали" планируют завершить к лету 2024 года
Пушилин: разминирование территории "Азовстали" планируют завершить к лету 2024 года
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Работы по разминированию территории "Азовстали" в Мариуполе планируется завершить к лету 2024 года, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
заявил РИА Новости, что принято окончательное решение о строительстве технопарка на месте металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
, его план будет готов после разминирования территории.
"Приступили к разминированию "Азовстали" и к лету следующего года планируем завершить эту работу", - сказал Пушилин на расширенном заседания коллегии министерства промышленности и торговли РФ
.
По его словам, объем работ очень большой: территория "Азовстали" занимает площадь более 10 квадратных километров.
Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики националистического полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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