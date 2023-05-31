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Правительство утвердило распоряжение о создании "Железных дорог Новороссии"
Правительство утвердило распоряжение о создании "Железных дорог Новороссии" - РИА Новости, 31.05.2023
Правительство утвердило распоряжение о создании "Железных дорог Новороссии"
Правительство РФ утвердило распоряжение о создании "Железных дорог Новороссии", головной офис компании расположится в Донецке, сообщается в официальном... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:10
2023-05-31T09:10
2023-05-31T09:24
донецк
луганская народная республика
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
донецкая железная дорога
экономика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило распоряжение о создании "Железных дорог Новороссии", головной офис компании расположится в Донецке, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина."На территории новых регионов России создадут федеральное государственное унитарное предприятие "Железные дороги Новороссии", которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Предприятие будет находиться в ведении Росжелдора, его головной офис расположится в Донецке", - говорится в сообщении.Уточняется, что решение позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления перевозок. В новую организацию в том числе в порядке перевода смогут трудоустроиться сотрудники предприятий "Донецкая железная дорога", "Луганская железная дорога", "Херсонская железная дорога", "Мелитопольская железная дорога" и концерна "Железные дороги Донбасса".
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донецк
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донецк, луганская народная республика, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), донецкая железная дорога, экономика, донецкая народная республика
Донецк, Луганская Народная Республика, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), Донецкая железная дорога, Экономика, Донецкая Народная Республика
Правительство утвердило распоряжение о создании "Железных дорог Новороссии"
Правительство утвердило документ о создании "Железных дорог Новороссии" с офисом в Донецке