https://ria.ru/20230531/raketa-1875225032.html

Генсек ООН осудил неудачный запуск военного спутника КНДР

Генсек ООН осудил неудачный запуск военного спутника КНДР - РИА Новости, 31.05.2023

Генсек ООН осудил неудачный запуск военного спутника КНДР

Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил неудачный запуск военного спутника, осуществленный КНДР, говорится в комментарии его официального представителя... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T07:28

2023-05-31T07:28

2023-05-31T07:28

в мире

желтое море

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

оон

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ООН, 31 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил неудачный запуск военного спутника, осуществленный КНДР, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика. "Генеральный секретарь решительно осуждает запуск военного спутника, осуществленный КНДР", - указал Дюжаррик. По его словам, любой запуск с использованием технологии баллистических ракет противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности. "Генеральный секретарь вновь призывает КНДР прекратить такие действия и как можно скорее возобновить диалог с целью достижения прочного мира и полной, поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова", - указал Дюжаррик. Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" (мифический корейский крылатый конь, способный преодолевать тысячу ли в день) возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Национальное агентство космического развития КНДР назвало причинами инцидента ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива. КНДР пообещала в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. Ранее южнокорейское агентство News1 со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ракета-носитель КНДР не достигла нужной для вывода спутника на орбиту высоты. Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник также сообщило, что северокорейская ракета-носитель не достигла заявленного КНДР места падения и исчезла с радаров. Южнокорейские военные подтвердили, что ракета-носитель КНДР в результате "ненормального" полета упала в море примерно в 200 километрах к западу от южнокорейского острова Очхондо.

https://ria.ru/20230531/raketa-1875219386.html

https://ria.ru/20230531/raketa-1875224269.html

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в мире, желтое море, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон