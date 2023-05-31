https://ria.ru/20230531/raketa-1875224269.html

Япония, США и Южная Корея провели переговоры в связи с пуском КНДР ракеты

Япония, США и Южная Корея провели переговоры в связи с пуском КНДР ракеты - РИА Новости, 31.05.2023

Япония, США и Южная Корея провели переговоры в связи с пуском КНДР ракеты

Глава департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси провел консультации по телефону со спецпредставителем южнокорейского МИД по вопросам... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T07:13

2023-05-31T07:13

2023-05-31T07:13

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япония

сша

корейский полуостров

сон ким

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ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Глава департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси провел консультации по телефону со спецпредставителем южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гоном и спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом в связи "с проведенным Северной Кореей пуском с использованием технологий баллистических ракет", сообщил МИД Японии. "Стороны осудили использование технологий баллистических ракет Северной Кореей и провели оценку ситуации. Стороны подтвердили единство понимания того, что проведение Северной Кореей пусков баллистических ракет с беспрецедентной частотой представляет серьезную и непосредственную угрозу безопасности региона и является откровенным и серьезным вызовом мировому сообществу. Стороны договорились сохранять бдительность, а также вновь подтвердили тесное взаимодействие Японии, США и Южной Кореи в укреплении региональной безопасности, включая силы сдерживания и реагирования, а также по договору безопасности и по сотрудничеству со странами-партнерами", - говорится в заявлении МИД. Как ранее сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день") возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Национальное агентство космического развития КНДР назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива. КНДР пообещала в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. Южнокорейские военные подтвердили, что ракета-носитель КНДР в результате "ненормального" полета упала в море примерно в 200 километрах к западу от южнокорейского острова Очхондо. КНДР ранее сообщила в Международную морскую организацию (IMO) о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня.

https://ria.ru/20230531/raketa-1875219386.html

япония

сша

корейский полуостров

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в мире, япония, сша, корейский полуостров, сон ким