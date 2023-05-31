https://ria.ru/20230531/raketa-1875218711.html

Южнокорейские военные заявили о падении ракеты КНДР

Южнокорейские военные заявили о падении ракеты КНДР - РИА Новости, 31.05.2023

Южнокорейские военные заявили о падении ракеты КНДР

Ракета-носитель КНДР в результате "ненормального" полета упала в море примерно в 200 километрах к западу от южнокорейского острова Очхондо, сообщил Объединенный РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T03:30

2023-05-31T03:30

2023-05-31T03:30

в мире

южная корея

желтое море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820078872_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fcbd7522759327c3e4e9c2f25f21726.jpg

СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Ракета-носитель КНДР в результате "ненормального" полета упала в море примерно в 200 километрах к западу от южнокорейского острова Очхондо, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Как сообщали южнокорейские военные, КНДР в 6.29 (0.29 мск) осуществила запуск, как она заявляет, космической ракеты-носителя из района Тончханни провинции Пхенан-Пукто КНДР в южном направлении. Ракета пролетела над Желтым морем "далеко к западу" от острова Пэннёндо, без угрозы территориям Южной Кореи. "Ракета-носитель (КНДР – ред) пролетела в воздушном пространстве над морем далеко к западу от острова Пэннёндо (Южной Кореи – ред) и в результате ненормального полета упала в море примерно в 200 километрах к западу от острова Очхондо", - говорится в сообщении военных. Остров Очхондо относится к городу Кунсан провинции Чолла-Пукто на юго-западе Южной Кореи и расположен на расстоянии примерно 45 километров от побережья. Ранее южнокорейское агентство News1 со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ракета-носитель КНДР не достигла нужной для вывода спутника на орбиту высоты. Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник также сообщило, что северокорейская ракета-носитель не достигла заявленного КНДР места падения и исчезла с радаров. Военными анализируется возможность взрыва в полете или падения. КНДР до этого сообщила в Международную морскую организацию (IMO) о намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня.

https://ria.ru/20230531/raketa-1875213766.html

https://ria.ru/20230530/kndr-1874951726.html

южная корея

желтое море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, желтое море