https://ria.ru/20230531/raketa-1875218711.html
Южнокорейские военные заявили о падении ракеты КНДР
Южнокорейские военные заявили о падении ракеты КНДР - РИА Новости, 31.05.2023
Южнокорейские военные заявили о падении ракеты КНДР
Ракета-носитель КНДР в результате "ненормального" полета упала в море примерно в 200 километрах к западу от южнокорейского острова Очхондо, сообщил Объединенный РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T03:30
2023-05-31T03:30
2023-05-31T03:30
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СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Ракета-носитель КНДР в результате "ненормального" полета упала в море примерно в 200 километрах к западу от южнокорейского острова Очхондо, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Как сообщали южнокорейские военные, КНДР в 6.29 (0.29 мск) осуществила запуск, как она заявляет, космической ракеты-носителя из района Тончханни провинции Пхенан-Пукто КНДР в южном направлении. Ракета пролетела над Желтым морем "далеко к западу" от острова Пэннёндо, без угрозы территориям Южной Кореи. "Ракета-носитель (КНДР – ред) пролетела в воздушном пространстве над морем далеко к западу от острова Пэннёндо (Южной Кореи – ред) и в результате ненормального полета упала в море примерно в 200 километрах к западу от острова Очхондо", - говорится в сообщении военных. Остров Очхондо относится к городу Кунсан провинции Чолла-Пукто на юго-западе Южной Кореи и расположен на расстоянии примерно 45 километров от побережья. Ранее южнокорейское агентство News1 со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ракета-носитель КНДР не достигла нужной для вывода спутника на орбиту высоты. Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник также сообщило, что северокорейская ракета-носитель не достигла заявленного КНДР места падения и исчезла с радаров. Военными анализируется возможность взрыва в полете или падения. КНДР до этого сообщила в Международную морскую организацию (IMO) о намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня.
https://ria.ru/20230531/raketa-1875213766.html
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в мире, южная корея, желтое море
В мире, Южная Корея, Желтое море
Южнокорейские военные заявили о падении ракеты КНДР
Южнокорейские военные: ракета КНДР в результате "ненормального" полета упала в море
СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Ракета-носитель КНДР в результате "ненормального" полета упала в море примерно в 200 километрах к западу от южнокорейского острова Очхондо, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Как сообщали южнокорейские военные, КНДР в 6.29 (0.29 мск) осуществила запуск, как она заявляет, космической ракеты-носителя из района Тончханни провинции Пхенан-Пукто КНДР в южном направлении. Ракета пролетела над Желтым морем
"далеко к западу" от острова Пэннёндо, без угрозы территориям Южной Кореи.
Северокорейская ракета пролетела без вреда для Сеула
"Ракета-носитель (КНДР – ред) пролетела в воздушном пространстве над морем далеко к западу от острова Пэннёндо (Южной Кореи – ред) и в результате ненормального полета упала в море примерно в 200 километрах к западу от острова Очхондо", - говорится в сообщении военных.
Остров Очхондо относится к городу Кунсан провинции Чолла-Пукто на юго-западе Южной Кореи и расположен на расстоянии примерно 45 километров от побережья.
Ранее южнокорейское агентство News1 со ссылкой на неназванные источники сообщило, что ракета-носитель КНДР не достигла нужной для вывода спутника на орбиту высоты. Агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник также сообщило, что северокорейская ракета-носитель не достигла заявленного КНДР места падения и исчезла с радаров. Военными анализируется возможность взрыва в полете или падения.
КНДР до этого сообщила в Международную морскую организацию (IMO) о намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня.
КНДР анонсировала запуск спутника для наблюдения за военными действиями США