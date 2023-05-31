https://ria.ru/20230531/raketa-1875215607.html

Северокорейская ракета исчезла с радаров, сообщают СМИ

Северокорейская ракета исчезла с радаров, сообщают СМИ - РИА Новости, 31.05.2023

Северокорейская ракета исчезла с радаров, сообщают СМИ

Ракета КНДР исчезла с радаров, могла взорваться или преждевременно упасть, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T02:07

2023-05-31T02:07

2023-05-31T02:12

в мире

желтое море

япония

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СЕУЛ, 31 мая – РИА Новости. Ракета КНДР исчезла с радаров, могла взорваться или преждевременно упасть, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник. Ранее сообщалось, что КНДР в 6.29 (0.29 мск) осуществила запуск, как она заявляет, космической ракеты-носителя из района Тончханни провинции Пхенан-Пукто КНДР. Ракета пролетела над Желтым морем "далеко к западу" от острова Пэннёндо. "Северокорейская ракета-носитель не достигла заявленного Северной Кореей места падения и исчезла с радаров. Анализируется возможность взрыва в полете или падения", - заявил военный источник агентства. КНДР до этого сообщила в Международную морскую организацию (IMO) о намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня. Существующий при канцелярии премьер-министра Японии отдел по ситуации в Северной Корее занимается сбором и анализом информации. Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии - два в Желтом море к юго-западу от КНДР и один - у Филиппин в восточной части Тихого океана. Однако, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником может пролететь над районом около японского архипелага Сакисима.

https://ria.ru/20230531/seul-1875213012.html

https://ria.ru/20230530/kndr-1874951726.html

желтое море

япония

филиппины

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в мире, желтое море, япония, филиппины