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Власти Японии заявили, что северокорейская ракета уже могла упасть - РИА Новости, 31.05.2023
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01:34 31.05.2023 (обновлено: 02:13 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/raketa-1875213644.html
Власти Японии заявили, что северокорейская ракета уже могла упасть
Власти Японии заявили, что северокорейская ракета уже могла упасть - РИА Новости, 31.05.2023
Власти Японии заявили, что северокорейская ракета уже могла упасть
Ракета Северной Кореи, о пуске которой сообщалось ранее, предположительно уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T01:34
2023-05-31T02:13
в мире
япония
желтое море
филиппины
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ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Ракета Северной Кореи, о пуске которой сообщалось ранее, предположительно уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. "Согласно министерству обороны, предположительно, баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, вероятно, уже упала. Просьба воздушным и морским судам следить за информацией, и в случае обнаружения ее фрагментов, не приближаясь, сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении. Ранее КНДР осуществила запуск космической ракеты-носителя в южном направлении. КНДР до этого сообщила в Международную морскую организацию (IMO) о намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня. Существующий при канцелярии премьер-министра Японии отдел по ситуации в Северной Корее занимается сбором и анализом информации. Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии - два в Желтом море к юго-западу от КНДР и один - у Филиппин в восточной части Тихого океана. Однако, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником может пролететь над районом около японского архипелага Сакисима.
https://ria.ru/20230530/kndr-1874951726.html
япония
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в мире, япония, желтое море, филиппины
В мире, Япония, Желтое море, Филиппины
Власти Японии заявили, что северокорейская ракета уже могла упасть

Служба безопасности на море Японии: ракета КНДР, предположительно, уже упала

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Ракета Северной Кореи, о пуске которой сообщалось ранее, предположительно уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии.
«
"Согласно министерству обороны, предположительно, баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, вероятно, уже упала. Просьба воздушным и морским судам следить за информацией, и в случае обнаружения ее фрагментов, не приближаясь, сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.
Ранее КНДР осуществила запуск космической ракеты-носителя в южном направлении.
КНДР до этого сообщила в Международную морскую организацию (IMO) о намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня. Существующий при канцелярии премьер-министра Японии отдел по ситуации в Северной Корее занимается сбором и анализом информации. Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии - два в Желтом море к юго-западу от КНДР и один - у Филиппин в восточной части Тихого океана. Однако, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником может пролететь над районом около японского архипелага Сакисима.
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В миреЯпонияЖелтое мореФилиппины
 
 
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