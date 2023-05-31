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На Окинаве объявили воздушную тревогу после пуска северокорейской ракеты - РИА Новости, 31.05.2023
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01:21 31.05.2023 (обновлено: 02:13 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/raketa-1875212578.html
На Окинаве объявили воздушную тревогу после пуска северокорейской ракеты
На Окинаве объявили воздушную тревогу после пуска северокорейской ракеты - РИА Новости, 31.05.2023
На Окинаве объявили воздушную тревогу после пуска северокорейской ракеты
Воздушная тревога объявлена в южной префектуре Японии Окинаве, оповещение об этом пришло на сотовые телефоны местных жителей и транслируется по каналам... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T01:21
2023-05-31T02:13
в мире
япония
окинава
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ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в южной префектуре Японии Окинаве, оповещение об этом пришло на сотовые телефоны местных жителей и транслируется по каналам телевидения, передает корреспондент РИА Новости. Ранее южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что КНДР осуществила запуск, предположительно, "космической ракеты-носителя" в южном направлении. Граждан призывают укрыться в прочных зданиях или в подземных помещениях. Министерство обороны Японии сообщило о возможном пуске баллистической ракеты Северной Кореи. Служба безопасности на море Японии предупреждает воздушные и морские суда сохраняться бдительность и осторожность в связи с возможным пуском баллистической ракеты Северной Кореей. Штаб при канцелярии премьер-министра Японии ведет сбор информации. Ранее сообщалось, что КНДР передала в Международную морскую организацию (IMO) информацию о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня.
https://ria.ru/20230529/kndr-1874745911.html
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в мире, япония, окинава
В мире, Япония, Окинава
На Окинаве объявили воздушную тревогу после пуска северокорейской ракеты

В южной префектуре Японии Окинаве объявили воздушную тревогу после пуска ракеты КНДР

© iStock.com / blew_iФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© iStock.com / blew_i
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в южной префектуре Японии Окинаве, оповещение об этом пришло на сотовые телефоны местных жителей и транслируется по каналам телевидения, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что КНДР осуществила запуск, предположительно, "космической ракеты-носителя" в южном направлении.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
МИД Южной Кореи призвал КНДР отказаться от запуска спутника
29 мая, 09:06
Граждан призывают укрыться в прочных зданиях или в подземных помещениях. Министерство обороны Японии сообщило о возможном пуске баллистической ракеты Северной Кореи. Служба безопасности на море Японии предупреждает воздушные и морские суда сохраняться бдительность и осторожность в связи с возможным пуском баллистической ракеты Северной Кореей.
Штаб при канцелярии премьер-министра Японии ведет сбор информации.
Ранее сообщалось, что КНДР передала в Международную морскую организацию (IMO) информацию о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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