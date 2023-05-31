https://ria.ru/20230531/pvo-1875286440.html
Российская ПВО перехватила ракету Storm Shadow и 12 снарядов РСЗО HIMARS
Российская ПВО перехватила ракету Storm Shadow и 12 снарядов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 31.05.2023
Российская ПВО перехватила ракету Storm Shadow и 12 снарядов РСЗО HIMARS
Российские системы ПВО за сутки перехватили одну крылатую ракету Storm Shadow и 12 снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 11 украинских беспилотников,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:43
2023-05-31T12:43
2023-05-31T12:43
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки перехватили одну крылатую ракету Storm Shadow и 12 снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 11 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow. Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Залиман Луганской народной республики, Покровское и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства. По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 429 самолетов, 235 вертолетов, 4390 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9345 танков и других боевых бронированных машин, 1103 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4946 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10574 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
Российская ПВО перехватила ракету Storm Shadow и 12 снарядов РСЗО HIMARS
Минобороны: российская ПВО перехватила ракету Storm Shadow и 12 снарядов РСЗО HIMARS
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Российские системы ПВО за сутки перехватили одну крылатую ракету Storm Shadow и 12 снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 11 украинских беспилотников, сообщили
в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow. Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Залиман Луганской народной республики, Покровское и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 429 самолетов, 235 вертолетов, 4390 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9345 танков и других боевых бронированных машин, 1103 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4946 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10574 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине