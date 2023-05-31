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ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона "Скала" - РИА Новости, 31.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 31.05.2023 (обновлено: 12:45 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/punkt-1875285657.html
ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона "Скала"
ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона "Скала" - РИА Новости, 31.05.2023
ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона "Скала"
Артиллерия и авиация ВС РФ поразили пункт управления украинской механизированной бригады в Запорожской области и уничтожили командно-наблюдательный пункт... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:40
2023-05-31T12:45
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Артиллерия и авиация ВС РФ поразили пункт управления украинской механизированной бригады в Запорожской области и уничтожили командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" под Авдеевкой в ДНР, заявили в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Трудовое Запорожской области поражен пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что в целом оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 149 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
авдеевка
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россия, авдеевка, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона "Скала"

ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона "Скала" под Авдеевкой

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Артиллерия и авиация ВС РФ поразили пункт управления украинской механизированной бригады в Запорожской области и уничтожили командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" под Авдеевкой в ДНР, заявили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Трудовое Запорожской области поражен пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что в целом оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 149 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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