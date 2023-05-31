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Мишустин заявил о многократном увеличении выпуска продукции для нужд СВО
Мишустин заявил о многократном увеличении выпуска продукции для нужд СВО - РИА Новости, 31.05.2023
Мишустин заявил о многократном увеличении выпуска продукции для нужд СВО
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России работает в режиме максимальной загрузки - выпуск продукции для нужд спецоперации увеличен многократно, при этом идет РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:21
2023-05-31T11:21
2023-05-31T11:21
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России работает в режиме максимальной загрузки - выпуск продукции для нужд спецоперации увеличен многократно, при этом идет совершенствование образцов вооружения и техники, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Особое направление, которое сейчас работает в режиме максимальной загрузки, - это оборонно-промышленный комплекс. Его предприятия многократно увеличили выпуск продукции, нужной для проведения специальной военной операции", - сказал премьер в видеообращении к участникам коллегии Минпромторга. "Параллельно с выполнением целевых заданий идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники. Хотел бы поблагодарить всех, кто трудится на оборонных заводах", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20230526/opk-1874279410.html
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безопасность, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
Мишустин заявил о многократном увеличении выпуска продукции для нужд СВО
Мишустин: предприятия ОПК многократно увеличили выпуск продукции для нужд спецоперации