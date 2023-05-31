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На Украине изменили правила отсрочки и освобождения от призыва
На Украине изменили правила отсрочки и освобождения от призыва - РИА Новости, 31.05.2023
На Украине изменили правила отсрочки и освобождения от призыва
Правительство Украины утвердило новые правила по отсрочке или освобождению от призыва на срочную службу, изменения в правилах опубликованы на сайте... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:59
2023-05-31T17:59
2023-05-31T17:59
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Правительство Украины утвердило новые правила по отсрочке или освобождению от призыва на срочную службу, изменения в правилах опубликованы на сайте правительства. "Внести в положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятии призывников на военную службу по контракту, утвержденному постановлением кабинета министров Украины от 21 марта 2002 года № 352, прилагаемые изменения", - говорится в постановлении № 543. Согласно опубликованному приложению к постановлению, новыми правилами предусмотрена возможность определить основания для предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу призывнику, который имеет ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и воспитывает его (их) самостоятельно. Также были определены основания для освобождения от призыва на срочную военную службу призывников, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет; ребенка с тяжелыми заболеваниями; имеют жену среди лиц с инвалидностью; осуществляют уход за лицами с инвалидностью или за лицами, которые в нем нуждаются. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Ранее Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 18 августа.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине изменили правила отсрочки и освобождения от призыва
Правительство Украины утвердило новые правила отсрочки и освобождения от призыва
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости.
Правительство Украины утвердило новые правила по отсрочке или освобождению от призыва на срочную службу, изменения
в правилах опубликованы на сайте правительства.
"Внести в положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятии призывников на военную службу по контракту, утвержденному постановлением кабинета министров Украины от 21 марта 2002 года № 352, прилагаемые изменения", - говорится в постановлении № 543.
Согласно опубликованному приложению к постановлению, новыми правилами предусмотрена возможность определить основания для предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу призывнику, который имеет ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и воспитывает его (их) самостоятельно.
Также были определены основания для освобождения от призыва на срочную военную службу призывников, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет; ребенка с тяжелыми заболеваниями; имеют жену среди лиц с инвалидностью; осуществляют уход за лицами с инвалидностью или за лицами, которые в нем нуждаются.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Ранее Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 18 августа.
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