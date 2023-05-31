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Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе

Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе - РИА Новости, 31.05.2023

Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил к 23 годам колонии строгого режима украинского снайпера, застрелившего волонтера в Мариуполе, сообщают пресс-служба Главной военной РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T12:17

2023-05-31T12:17

2023-05-31T12:17

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

главная военная прокуратура

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 23 годам колонии строгого режима украинского снайпера, застрелившего волонтера в Мариуполе, сообщают пресс-служба Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении снайпера 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины матроса Яна Худобы", - говорится в сообщении. По информации СК, 8 марта 2022 года Худоба около детсада в Мариуполе выстрелил из снайперской винтовки в спину безоружному волонтеру, не являвшемуся участником вооруженного конфликта. Потом снайпер подошел к раненому мужчине и добил его. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Худобу к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе. Худоба признан виновным в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

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россия

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мариуполь, россия, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины, донецкая народная республика