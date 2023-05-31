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Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе - РИА Новости, 31.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/prigovor-1875281765.html
Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе
Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе - РИА Новости, 31.05.2023
Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе
Верховный суд ДНР приговорил к 23 годам колонии строгого режима украинского снайпера, застрелившего волонтера в Мариуполе, сообщают пресс-служба Главной военной РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:17
2023-05-31T12:17
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
главная военная прокуратура
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 23 годам колонии строгого режима украинского снайпера, застрелившего волонтера в Мариуполе, сообщают пресс-служба Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении снайпера 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины матроса Яна Худобы", - говорится в сообщении. По информации СК, 8 марта 2022 года Худоба около детсада в Мариуполе выстрелил из снайперской винтовки в спину безоружному волонтеру, не являвшемуся участником вооруженного конфликта. Потом снайпер подошел к раненому мужчине и добил его. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Худобу к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе. Худоба признан виновным в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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мариуполь, россия, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Главная военная прокуратура, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе

Снайпер ВСУ получил 23 года колонии строгого режима за убийство волонтера в Мариуполе

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 23 годам колонии строгого режима украинского снайпера, застрелившего волонтера в Мариуполе, сообщают пресс-служба Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении снайпера 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины матроса Яна Худобы", - говорится в сообщении.
По информации СК, 8 марта 2022 года Худоба около детсада в Мариуполе выстрелил из снайперской винтовки в спину безоружному волонтеру, не являвшемуся участником вооруженного конфликта. Потом снайпер подошел к раненому мужчине и добил его.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Худобу к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
Худоба признан виновным в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияГлавная военная прокуратураВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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