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Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе
Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе - РИА Новости, 31.05.2023
Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе
Верховный суд ДНР приговорил к 23 годам колонии строгого режима украинского снайпера, застрелившего волонтера в Мариуполе, сообщают пресс-служба Главной военной РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:17
2023-05-31T12:17
2023-05-31T12:17
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
главная военная прокуратура
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 23 годам колонии строгого режима украинского снайпера, застрелившего волонтера в Мариуполе, сообщают пресс-служба Главной военной прокуратуры и Следственного комитета РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении снайпера 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины матроса Яна Худобы", - говорится в сообщении. По информации СК, 8 марта 2022 года Худоба около детсада в Мариуполе выстрелил из снайперской винтовки в спину безоружному волонтеру, не являвшемуся участником вооруженного конфликта. Потом снайпер подошел к раненому мужчине и добил его. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Худобу к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе. Худоба признан виновным в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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мариуполь, россия, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Главная военная прокуратура, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе
Снайпер ВСУ получил 23 года колонии строгого режима за убийство волонтера в Мариуполе