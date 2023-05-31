https://ria.ru/20230531/prestupleniya-1875431090.html
Бастрыкин рассказал об угрозе вовлечения детей в преступления из-за рубежа
Бастрыкин рассказал об угрозе вовлечения детей в преступления из-за рубежа - РИА Новости, 31.05.2023
Бастрыкин рассказал об угрозе вовлечения детей в преступления из-за рубежа
Вовлечение несовершеннолетних спецслужбами недружественных стран в террористическую и экстремистскую деятельность - новый источник угроз, заявил в интервью... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T23:28
2023-05-31T23:28
2023-05-31T23:28
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александр бастрыкин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вовлечение несовершеннолетних спецслужбами недружественных стран в террористическую и экстремистскую деятельность - новый источник угроз, заявил в интервью председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Вовлечение спецслужбами недружественных стран несовершеннолетних в террористическую, экстремистскую и иную противоправную деятельность в связи с событиями на Украине является новым источником угроз. Противодействие этому явлению должно рассматриваться как одно из направлений борьбы с экстремизмом и терроризмом в целом", - сказал он в интервью "Российской газете". Бастрыкин добавил, что в группах риска дети, которые живут в приграничных с Украиной регионах, дети, чьи родственники живут на Украине и в других недружественных странах либо покинули Россию в период спецоперации, дети, чьи родственники проходят воинскую службу, а также те, кто стал жертвами шантажа и угроз в интернете. "В этих условиях нужно формировать понимание происходящих событий, адаптированное к их возрасту и типу мировоззрения, а также разъяснять правовые последствия их поступков, самой сути противоправных деяний", - добавил Бастрыкин. По его словам, при формировании ценностных ориентиров и национальной идеи нужно обеспечить присутствие вокруг детей людей, располагающих к себе, которые могли бы разъяснять и показывать им традиционные ценности. Бастрыкин добавил, что это должно быть организовано в рамках целой системы мероприятий просветительского, разъяснительного, культурного характера. "Такая работа позволит не только привить детям настоящие ценности, но и противодействовать искажению исторических событий, обесцениванию подвигов участников специальной военной операции, распространению экстремистских и иных радикальных взглядов", - заключил глава СК РФ.
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россия, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Украина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Бастрыкин рассказал об угрозе вовлечения детей в преступления из-за рубежа
Бастрыкин рассказал об угрозе вовлечения детей в преступления зарубежными спецслужбами
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Вовлечение несовершеннолетних спецслужбами недружественных стран в террористическую и экстремистскую деятельность - новый источник угроз, заявил в интервью
председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Вовлечение спецслужбами недружественных стран несовершеннолетних в террористическую, экстремистскую и иную противоправную деятельность в связи с событиями на Украине является новым источником угроз. Противодействие этому явлению должно рассматриваться как одно из направлений борьбы с экстремизмом и терроризмом в целом", - сказал он в интервью "Российской газете".
Бастрыкин добавил, что в группах риска дети, которые живут в приграничных с Украиной регионах, дети, чьи родственники живут на Украине и в других недружественных странах либо покинули Россию в период спецоперации, дети, чьи родственники проходят воинскую службу, а также те, кто стал жертвами шантажа и угроз в интернете.
"В этих условиях нужно формировать понимание происходящих событий, адаптированное к их возрасту и типу мировоззрения, а также разъяснять правовые последствия их поступков, самой сути противоправных деяний", - добавил Бастрыкин.
По его словам, при формировании ценностных ориентиров и национальной идеи нужно обеспечить присутствие вокруг детей людей, располагающих к себе, которые могли бы разъяснять и показывать им традиционные ценности. Бастрыкин добавил, что это должно быть организовано в рамках целой системы мероприятий просветительского, разъяснительного, культурного характера.
"Такая работа позволит не только привить детям настоящие ценности, но и противодействовать искажению исторических событий, обесцениванию подвигов участников специальной военной операции, распространению экстремистских и иных радикальных взглядов", - заключил глава СК РФ.
Бастрыкин рассказал, в каком возрасте подростки чаще совершают преступления