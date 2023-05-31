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В России за сутки потушили более 60 природных пожаров

В России за сутки потушили более 60 природных пожаров - РИА Новости, 31.05.2023

В России за сутки потушили более 60 природных пожаров

В России за сутки потушили 62 природных пожара на площади менее три тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T09:04

2023-05-31T09:04

2023-05-31T09:04

происшествия

россия

природные пожары в россии

свердловская область

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 62 природных пожара на площади менее три тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 62 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 2 807 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 31 мая в России действовало 55 лесных пожаров на площади 5592 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Свердловской области - там действуют 19 пожаров на 3808 гектарах.

россия

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, природные пожары в россии, свердловская область