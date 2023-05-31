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В России за сутки потушили более 60 природных пожаров - РИА Новости, 31.05.2023
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09:04 31.05.2023
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В России за сутки потушили более 60 природных пожаров
В России за сутки потушили более 60 природных пожаров - РИА Новости, 31.05.2023
В России за сутки потушили более 60 природных пожаров
В России за сутки потушили 62 природных пожара на площади менее три тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:04
2023-05-31T09:04
происшествия
россия
природные пожары в россии
свердловская область
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 62 природных пожара на площади менее три тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 62 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 2 807 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 31 мая в России действовало 55 лесных пожаров на площади 5592 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Свердловской области - там действуют 19 пожаров на 3808 гектарах.
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происшествия, россия, природные пожары в россии, свердловская область
Происшествия, Россия, Природные пожары в России, Свердловская область
В России за сутки потушили более 60 природных пожаров

Авиалесоохрана: лесопожарные службы за сутки потушили в России 62 природных пожара

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 62 природных пожара на площади менее три тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте.
«
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки… в 23 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 62 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 2 807 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 31 мая в России действовало 55 лесных пожаров на площади 5592 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Свердловской области - там действуют 19 пожаров на 3808 гектарах.
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