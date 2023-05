https://ria.ru/20230531/pozhar-1875307076.html

В отеле Four Seasons Hotel в Москве вспыхнул пожар

В отеле Four Seasons Hotel в Москве вспыхнул пожар

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вспышка жировых отложений произошла в ресторане отеля Four Seasons Hotel Moscow в центре Москвы, эвакуировано около 20 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 11.47 произошла вспышка жировых отложений на одном квадратном метре в ресторане отеля Four Seasons Hotel Moscow по адресу: Охотный Ряд, дом 2", - сказал собеседник агентства. По его словам, до прибытия пожарных подразделений в целях безопасности самостоятельно эвакуировались 17 человек. Пострадавших нет.Как сообщили РИА Новости в PR-службе Four Seasons Hotel Moscow, отель открыт и продолжает принимать гостей.

