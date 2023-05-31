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В отеле Four Seasons Hotel в Москве вспыхнул пожар
В отеле Four Seasons Hotel в Москве вспыхнул пожар - РИА Новости, 31.05.2023
В отеле Four Seasons Hotel в Москве вспыхнул пожар
Вспышка жировых отложений произошла в ресторане отеля Four Seasons Hotel Moscow в центре Москвы, эвакуировано около 20 человек, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:32
2023-05-31T13:32
2023-05-31T15:15
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вспышка жировых отложений произошла в ресторане отеля Four Seasons Hotel Moscow в центре Москвы, эвакуировано около 20 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 11.47 произошла вспышка жировых отложений на одном квадратном метре в ресторане отеля Four Seasons Hotel Moscow по адресу: Охотный Ряд, дом 2", - сказал собеседник агентства. По его словам, до прибытия пожарных подразделений в целях безопасности самостоятельно эвакуировались 17 человек. Пострадавших нет.Как сообщили РИА Новости в PR-службе Four Seasons Hotel Moscow, отель открыт и продолжает принимать гостей.
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москва, происшествия, новости - туризм
Москва, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
В отеле Four Seasons Hotel в Москве вспыхнул пожар
Жировые отложения вспыхнули в отеле Four Seasons Hotel в центре Москвы
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вспышка жировых отложений произошла в ресторане отеля Four Seasons Hotel Moscow в центре Москвы, эвакуировано около 20 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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"В 11.47 произошла вспышка жировых отложений на одном квадратном метре в ресторане отеля Four Seasons Hotel Moscow по адресу: Охотный Ряд, дом 2", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до прибытия пожарных подразделений в целях безопасности самостоятельно эвакуировались 17 человек. Пострадавших нет.
Как сообщили РИА Новости в PR-службе Four Seasons Hotel Moscow, отель открыт и продолжает принимать гостей.
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