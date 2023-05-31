https://ria.ru/20230531/pozhar-1875234673.html
В подмосковном Орехово-Зуево загорелся торговый центр
В подмосковном Орехово-Зуево загорелся торговый центр - РИА Новости, 31.05.2023
В подмосковном Орехово-Зуево загорелся торговый центр
Торговый центр горит в подмосковном Орехово-Зуево на площади 80 квадратных метров, данные о пострадавших не поступали, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:37
2023-05-31T09:37
2023-05-31T10:39
происшествия
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Торговый центр горит в подмосковном Орехово-Зуево на площади 80 квадратных метров, данные о пострадавших не поступали, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС и в телеграм-канале подмосковной прокуратуры."В 08.48 <...> поступило сообщение о возгорании в торговом центре "Феникс" по адресу: Орехово-Зуевский городской округ, улица Парковская, дом 15. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на втором этаже торгового центра. Площадь горения – 80 квадратных метров. Данные по пострадавшим не поступали. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.В телеграм-канале подмосковной прокуратуры также уточняется, что возгорание произошло на втором этаже помещения. Орехово-Зуевская городская прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара.
https://ria.ru/20230531/pozhar-1875219683.html
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места возгорания ТЦ в подмосковном Орехово-Зуево
Торговый центр горит в подмосковном Орехово-Зуево на 80 квадратных метрах
2023-05-31T09:37
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орехово-зуево, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орехово-Зуево, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Орехово-Зуево загорелся торговый центр
Торговый центр "Феникс" загорелся в Орехово-Зуево на площади 80 квадратных метров