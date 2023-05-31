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Пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае полностью ликвидировали - РИА Новости, 31.05.2023
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04:43 31.05.2023 (обновлено: 09:30 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/pozhar-1875220140.html
Пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае полностью ликвидировали
Пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае полностью ликвидировали - РИА Новости, 31.05.2023
Пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае полностью ликвидировали
Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае полностью ликвидировали, сообщил в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T04:43
2023-05-31T09:30
происшествия
краснодарский край
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае полностью ликвидировали, сообщил в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.&quot;Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу&quot;, — написал он.По информации главы региона, на территории НПЗ горела одна из установок по перегонке мазута. Причиной возгорания, по предварительной информации, стало попадание беспилотника. При пожаре никто не пострадал.
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происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев
Происшествия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае полностью ликвидировали

Губернатор Кубани: пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае полностью ликвидировали

© Fotolia / FarmerПожарные машины
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Fotolia / Farmer
Пожарные машины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае полностью ликвидировали, сообщил в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.
«

"Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу", — написал он.

По информации главы региона, на территории НПЗ горела одна из установок по перегонке мазута. Причиной возгорания, по предварительной информации, стало попадание беспилотника. При пожаре никто не пострадал.
Ильский НПЗ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
В Краснодарском крае отразили атаку беспилотников на НПЗ
28 мая, 04:05
 
ПроисшествияКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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