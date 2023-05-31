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На территории Афипского НПЗ произошел пожар, предварительно, из-за БПЛА - РИА Новости, 31.05.2023
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04:29 31.05.2023 (обновлено: 05:17 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/pozhar-1875219683.html
На территории Афипского НПЗ произошел пожар, предварительно, из-за БПЛА
На территории Афипского НПЗ произошел пожар, предварительно, из-за БПЛА - РИА Новости, 31.05.2023
На территории Афипского НПЗ произошел пожар, предварительно, из-за БПЛА
Пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, предварительно, из-за попадания БПЛА, пострадавших нет, огонь... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T04:29
2023-05-31T05:17
происшествия
краснодарский край
северский район
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, предварительно, из-за попадания БПЛА, пострадавших нет, огонь локализован, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев."В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина - прилет БПЛА. Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.Уточняется, что для быстрой ликвидации огня на месте работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы.По словам главы региона, ситуация находится под его личным контролем.
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, северский район, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Северский район, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На территории Афипского НПЗ произошел пожар, предварительно, из-за БПЛА

Губернатор Кубани Кондратьев: на территории Афипского НПЗ произошел пожар из-за БПЛА

© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, предварительно, из-за попадания БПЛА, пострадавших нет, огонь локализован, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
«
"В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина - прилет БПЛА. Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.
Уточняется, что для быстрой ликвидации огня на месте работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы.
По словам главы региона, ситуация находится под его личным контролем.
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ПроисшествияКраснодарский крайСеверский районВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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