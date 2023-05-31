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ВСУ потеряли до 185 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 185 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 31.05.2023
ВСУ потеряли до 185 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 185 украинских военных, шесть единиц техники и два склада... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:44
2023-05-31T12:44
2023-05-31T12:53
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
запорожье
безопасность
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 185 украинских военных, шесть единиц техники и два склада боеприпасов, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Великой Новоселки, Павловки, Владимировки в ДНР, а также в районе Малиновки на Запорожье."За сутки на данных направлениях уничтожено до 185 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Преображенка и Червоная Криница Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожье, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Запорожье, Безопасность
ВСУ потеряли до 185 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли до 185 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях