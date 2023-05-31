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ВСУ потеряли до 185 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли до 185 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 31.05.2023

ВСУ потеряли до 185 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 185 украинских военных, шесть единиц техники и два склада... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T12:44

2023-05-31T12:44

2023-05-31T12:53

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

запорожье

безопасность

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 185 украинских военных, шесть единиц техники и два склада боеприпасов, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Великой Новоселки, Павловки, Владимировки в ДНР, а также в районе Малиновки на Запорожье."За сутки на данных направлениях уничтожено до 185 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Преображенка и Червоная Криница Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.

донецкая народная республика

запорожье

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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожье, безопасность