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Киев за сутки потерял до 120 военных на двух направлениях

Киев за сутки потерял до 120 военных на двух направлениях - РИА Новости, 31.05.2023

Киев за сутки потерял до 120 военных на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T12:38

2023-05-31T12:38

2023-05-31T12:42

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении активными действиями штурмовых отрядов, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Табаевка, Молчаново, Новомлынск, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Котляровка пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа. Кроме того, в районах населенных пунктов Липцы и Синельниково Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества."Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-20, одна гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230531/kherson-1875286007.html

россия

харьковская область

киев

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Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, киев