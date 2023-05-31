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Киев за сутки потерял до 120 военных на двух направлениях - РИА Новости, 31.05.2023
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12:38 31.05.2023 (обновлено: 12:42 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/poteri-1875285352.html
Киев за сутки потерял до 120 военных на двух направлениях
Киев за сутки потерял до 120 военных на двух направлениях - РИА Новости, 31.05.2023
Киев за сутки потерял до 120 военных на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:38
2023-05-31T12:42
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
киев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении активными действиями штурмовых отрядов, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Табаевка, Молчаново, Новомлынск, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Котляровка пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа. Кроме того, в районах населенных пунктов Липцы и Синельниково Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества."Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-20, одна гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230531/kherson-1875286007.html
россия
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Киев
Киев за сутки потерял до 120 военных на двух направлениях

Киев за сутки потерял до 120 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении активными действиями штурмовых отрядов, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Табаевка, Молчаново, Новомлынск, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Котляровка пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа. Кроме того, в районах населенных пунктов Липцы и Синельниково Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
"Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-20, одна гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныХарьковская областьКиев
 
 
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