https://ria.ru/20230531/potentsial-1875341221.html
Потенциал деловых встреч на миссии в Саудовскую Аравию превысил $20 млн
Потенциал деловых встреч на миссии в Саудовскую Аравию превысил $20 млн - РИА Новости, 31.05.2023
Потенциал деловых встреч на миссии в Саудовскую Аравию превысил $20 млн
Российские компании за два дня бизнес-миссии в Саудовскую Аравию провели более 250 встреч с потенциалом в 20 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:30
2023-05-31T15:30
2023-05-31T15:30
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
саудовская аравия
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские компании за два дня бизнес-миссии в Саудовскую Аравию провели более 250 встреч с потенциалом в 20 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."30 мая завершилась двухдневная многоотраслевая бизнес-миссия под эгидой Made in Russia в Саудовскую Аравию. Организатор миссии - Российский экспортный центр. За два дня российские компании провели более 250 таргетированных деловых встреч с 53 саудовскими контрагентами, среди которых представители профильных министерств, деловых кругов Саудовской Аравии, ИТ компаний, нефтегазовых концернов и дистрибьюторы торговых сетей. Общий потенциал встреч превысил 20 миллионов долларов", - говорится в сообщении.Представлять свою продукцию в Эр-Рияд приехали производители высокотехнологичного промышленного, медицинского и фармацевтического оборудования, транспорта, а также компании, предлагающие решения в области АПК, технологий безопасности, IT и Smart City.Помимо традиционных деловых встреч для участников миссии были организованы неформальные мероприятия: нетворкинги с участием государственных и деловых структур, в ходе которых экспортеры смогли узнать, как эффективнее продвигать свою продукцию на местном рынке.Кроме того, компании из пищевой индустрии приняли участие в открытии постоянно действующего павильона российской продукции Good Food Russia, провели встречи с представителями дистрибьюторов и закупщиков для торговых сетей. Подробнее о павильоне можно прочитать на сайте РЭЦ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), саудовская аравия, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Саудовская Аравия, Россия
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские компании за два дня бизнес-миссии в Саудовскую Аравию провели более 250 встреч с потенциалом в 20 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"30 мая завершилась двухдневная многоотраслевая бизнес-миссия под эгидой Made in Russia в Саудовскую Аравию. Организатор миссии - Российский экспортный центр. За два дня российские компании провели более 250 таргетированных деловых встреч с 53 саудовскими контрагентами, среди которых представители профильных министерств, деловых кругов Саудовской Аравии, ИТ компаний, нефтегазовых концернов и дистрибьюторы торговых сетей. Общий потенциал встреч превысил 20 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Представлять свою продукцию в Эр-Рияд
приехали производители высокотехнологичного промышленного, медицинского и фармацевтического оборудования, транспорта, а также компании, предлагающие решения в области АПК, технологий безопасности, IT и Smart City.
Помимо традиционных деловых встреч для участников миссии были организованы неформальные мероприятия: нетворкинги с участием государственных и деловых структур, в ходе которых экспортеры смогли узнать, как эффективнее продвигать свою продукцию на местном рынке.
Кроме того, компании из пищевой индустрии приняли участие в открытии постоянно действующего павильона российской продукции Good Food Russia, провели встречи с представителями дистрибьюторов и закупщиков для торговых сетей. Подробнее о павильоне можно прочитать на сайте РЭЦ.
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