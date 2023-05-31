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ВСУ применили ракеты со шрапнелью при обстреле ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 31.05.2023
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15:09 31.05.2023 (обновлено: 17:54 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/posledstviya-1875335916.html
ВСУ применили ракеты со шрапнелью при обстреле ЛНР из HIMARS
ВСУ применили ракеты со шрапнелью при обстреле ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 31.05.2023
ВСУ применили ракеты со шрапнелью при обстреле ЛНР из HIMARS
Офицеры СЦКК зафиксировали последствия обстрела поселка Карпаты в ЛНР и установили тип боеприпаса, который использовался при атаке: это ракеты GLMRS со... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:09
2023-05-31T17:54
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сша
сцкк
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КАРПАТЫ (ЛНР), 31 мая — РИА Новости. Офицеры СЦКК зафиксировали последствия обстрела поселка Карпаты в ЛНР и установили тип боеприпаса, который использовался при атаке: это ракеты GLMRS со шрапнелью, передает корреспондент РИА Новости."Повреждены строительная площадка, на которой находилась строительная техника и размещались сами строители. Пострадало более 60 единиц техники и десять модулей, в которых размещались строители. Также в результате обстрела пострадала территория птицефабрики "Абис", — рассказал офицер СЦКК.По его словам, при ударе с помощью РСЗО Himars использовались ракеты GLMRS М30А1 с поражающими элементами типа шрапнель, а также осколочно-фугасная ракета М31."На месте обстрела были обнаружены фрагменты корпуса ракет, а также и сами поражающие элементы", — уточнил офицер СЦКК.По последним данным представительства ЛНР в СЦКК, при обстреле Карпат погибли пять человек, 19 получили ранения.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — около 80 километров.
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украина, луганская народная республика, сша, сцкк
Украина, Луганская Народная Республика, США, СЦКК
ВСУ применили ракеты со шрапнелью при обстреле ЛНР из HIMARS

ВСУ применили ракеты со шрапнелью при обстреле поселка Карпаты в ЛНР из HIMARS

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела поселка Карпаты в ЛНР
Последствия обстрела поселка Карпаты в ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела поселка Карпаты в ЛНР
Читать ria.ru в
КАРПАТЫ (ЛНР), 31 мая — РИА Новости. Офицеры СЦКК зафиксировали последствия обстрела поселка Карпаты в ЛНР и установили тип боеприпаса, который использовался при атаке: это ракеты GLMRS со шрапнелью, передает корреспондент РИА Новости.
"Повреждены строительная площадка, на которой находилась строительная техника и размещались сами строители. Пострадало более 60 единиц техники и десять модулей, в которых размещались строители. Также в результате обстрела пострадала территория птицефабрики "Абис", — рассказал офицер СЦКК.
По его словам, при ударе с помощью РСЗО Himars использовались ракеты GLMRS М30А1 с поражающими элементами типа шрапнель, а также осколочно-фугасная ракета М31.
"На месте обстрела были обнаружены фрагменты корпуса ракет, а также и сами поражающие элементы", — уточнил офицер СЦКК.
По последним данным представительства ЛНР в СЦКК, при обстреле Карпат погибли пять человек, 19 получили ранения.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — около 80 километров.
 
УкраинаЛуганская Народная РеспубликаСШАСЦКК
 
 
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