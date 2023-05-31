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Москвичей предупредили о сильном дожде и порывистом ветре - РИА Новости, 31.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:11 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/pogoda-1875295135.html
Москвичей предупредили о сильном дожде и порывистом ветре
Москвичей предупредили о сильном дожде и порывистом ветре - РИА Новости, 31.05.2023
Москвичей предупредили о сильном дожде и порывистом ветре
Более 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в среду, дождь вновь пойдет во второй половине дня, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:11
2023-05-31T13:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в среду, дождь вновь пойдет во второй половине дня, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, дождь вновь пойдет во второй половине дня - после 13.00. До конца суток в отдельных районах города может выпасть до 10 миллиметров осадков, это более 15% месячной нормы", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. "Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - подчеркивается в сообщении.
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москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество
Москвичей предупредили о сильном дожде и порывистом ветре

Власти Москвы: более 15 процентов месячной нормы осадков может выпасть в среду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в среду, дождь вновь пойдет во второй половине дня, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"По прогнозам синоптиков, дождь вновь пойдет во второй половине дня - после 13.00. До конца суток в отдельных районах города может выпасть до 10 миллиметров осадков, это более 15% месячной нормы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
"Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - подчеркивается в сообщении.
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