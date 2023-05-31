https://ria.ru/20230531/pogoda-1875295135.html

Москвичей предупредили о сильном дожде и порывистом ветре

Москвичей предупредили о сильном дожде и порывистом ветре - РИА Новости, 31.05.2023

Москвичей предупредили о сильном дожде и порывистом ветре

Более 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в среду, дождь вновь пойдет во второй половине дня, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:11

2023-05-31T13:11

2023-05-31T13:11

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москва

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в среду, дождь вновь пойдет во второй половине дня, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, дождь вновь пойдет во второй половине дня - после 13.00. До конца суток в отдельных районах города может выпасть до 10 миллиметров осадков, это более 15% месячной нормы", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. "Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230531/pogoda-1875227987.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество