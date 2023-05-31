https://ria.ru/20230531/pogoda-1875272744.html
Москвичам пообещали похолодание на выходных
Москвичам пообещали похолодание на выходных - РИА Новости, 31.05.2023
Москвичам пообещали похолодание на выходных
В выходные в Москве похолодает, в субботу днем ожидается до плюс 15 градусов, а в воскресенье в ночные и утренние часы - до плюс 5 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:36
2023-05-31T11:36
2023-05-31T11:53
москва
общество
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В выходные в Москве похолодает, в субботу днем ожидается до плюс 15 градусов, а в воскресенье в ночные и утренние часы - до плюс 5 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.Синоптик отметила, что в выходные в столичном регионе ожидается ухудшение погоды, которое связано адвекцией холодного воздуха."В принципе температура в эти выходные дни в Московском регионе по характеру будет больше подходить началу мая, нежели началу июня... В субботу у нас погода облачная с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Ночь еще относительно теплая, где-то в Москве плюс 8-10 градусов, по области - от плюс 5 до плюс 10 градусов", - рассказала Позднякова.Она отметила, что дневная температура в субботу значительно понизится. Если в пятницу максимальная температура в Москве - плюс 19-21 градус, то в субботу - лишь плюс 15-17 градусов. По области разброс температуры будет от плюс 12 до плюс 17 градусов. Также ожидается северный ветер, который будет довольно плотным, из-за чего будет казаться холоднее, чем показывают термометры."В воскресенье уже осадки прекратятся, и адвекция холодного воздуха продолжится, что скажется в первую очередь на утренних температурах. Ночная и утренняя температуры еще понизятся, мы ждем, что в Москве она будет где-то в переделах плюс 5-7 градусов, по области - понижение до плюс 3 градусов. Дневная температура по региону - плюс 14-19, значит в Москве будет где-то плюс 17-19. И пока еще сохранится северо-западный, довольно плотный ветер", - добавила Позднякова.
https://ria.ru/20230522/zhara-1873310676.html
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москва, общество, погода, татьяна позднякова
Москва, Общество, Погода, Татьяна Позднякова
Москвичам пообещали похолодание на выходных
Метеобюро: в выходные в Москве похолодает, в воскресенье утром ожидается до плюс пяти
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В выходные в Москве похолодает, в субботу днем ожидается до плюс 15 градусов, а в воскресенье в ночные и утренние часы - до плюс 5 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик отметила, что в выходные в столичном регионе ожидается ухудшение погоды, которое связано адвекцией холодного воздуха.
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"В принципе температура в эти выходные дни в Московском регионе по характеру будет больше подходить началу мая, нежели началу июня... В субботу у нас погода облачная с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Ночь еще относительно теплая, где-то в Москве плюс 8-10 градусов, по области - от плюс 5 до плюс 10 градусов", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что дневная температура в субботу значительно понизится. Если в пятницу максимальная температура в Москве - плюс 19-21 градус, то в субботу - лишь плюс 15-17 градусов. По области разброс температуры будет от плюс 12 до плюс 17 градусов. Также ожидается северный ветер, который будет довольно плотным, из-за чего будет казаться холоднее, чем показывают термометры.
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"В воскресенье уже осадки прекратятся, и адвекция холодного воздуха продолжится, что скажется в первую очередь на утренних температурах. Ночная и утренняя температуры еще понизятся, мы ждем, что в Москве она будет где-то в переделах плюс 5-7 градусов, по области - понижение до плюс 3 градусов. Дневная температура по региону - плюс 14-19, значит в Москве будет где-то плюс 17-19. И пока еще сохранится северо-западный, довольно плотный ветер", - добавила Позднякова.
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