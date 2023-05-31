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Москвичам рассказали о погоде в последний день весны - РИА Новости, 31.05.2023
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08:26 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/pogoda-1875227987.html
Москвичам рассказали о погоде в последний день весны
Москвичам рассказали о погоде в последний день весны - РИА Новости, 31.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в последний день весны
Облачная с прояснениями погода, временами дожди и до плюс 16 градусов ожидают в среду жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T08:26
2023-05-31T08:26
михаил леус
общество
погода
москва
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, временами дожди и до плюс 16 градусов ожидают в среду жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в среду погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. "Ожидается облачная, вечером с прояснениями, погода, временами дожди. Наиболее заметные осадки ожидаются в середине дня. Максимальная температура воздуха сегодня в столице - плюс 14-16 градусов, по области - от 12 до 17 градусов тепла. Такие значения соответствуют скорее последним дням апреля по климату", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-западный, западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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михаил леус, общество, погода, москва
Михаил Леус, Общество, Погода, Москва
Москвичам рассказали о погоде в последний день весны

Синоптик Леус: дожди и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в среду

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка под зонтом на одной из улиц в Москве
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, временами дожди и до плюс 16 градусов ожидают в среду жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в среду погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт.
«
"Ожидается облачная, вечером с прояснениями, погода, временами дожди. Наиболее заметные осадки ожидаются в середине дня. Максимальная температура воздуха сегодня в столице - плюс 14-16 градусов, по области - от 12 до 17 градусов тепла. Такие значения соответствуют скорее последним дням апреля по климату", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-западный, западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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