https://ria.ru/20230531/pogoda-1875227987.html

Москвичам рассказали о погоде в последний день весны

Москвичам рассказали о погоде в последний день весны - РИА Новости, 31.05.2023

Москвичам рассказали о погоде в последний день весны

Облачная с прояснениями погода, временами дожди и до плюс 16 градусов ожидают в среду жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T08:26

2023-05-31T08:26

2023-05-31T08:26

михаил леус

общество

погода

москва

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, временами дожди и до плюс 16 градусов ожидают в среду жителей столицы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в среду погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. "Ожидается облачная, вечером с прояснениями, погода, временами дожди. Наиболее заметные осадки ожидаются в середине дня. Максимальная температура воздуха сегодня в столице - плюс 14-16 градусов, по области - от 12 до 17 градусов тепла. Такие значения соответствуют скорее последним дням апреля по климату", - рассказал Леус. Синоптик добавил, что ветер будет дуть северо-западный, западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20230524/klimat-1873764529.html

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михаил леус, общество, погода, москва