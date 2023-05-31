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Бастрыкин рассказал, в каком возрасте подростки чаще совершают преступления - РИА Новости, 31.05.2023
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22:23 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/podrostki-1875426389.html
Бастрыкин рассказал, в каком возрасте подростки чаще совершают преступления
Бастрыкин рассказал, в каком возрасте подростки чаще совершают преступления - РИА Новости, 31.05.2023
Бастрыкин рассказал, в каком возрасте подростки чаще совершают преступления
Наиболее криминализированный возраст у подростков - 16-17 лет, чаще всего несовершеннолетним совершают кражи и мошенничество, рассказал председатель СК РФ... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T22:23
2023-05-31T22:23
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Наиболее криминализированный возраст у подростков - 16-17 лет, чаще всего несовершеннолетним совершают кражи и мошенничество, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "В прошлом году в суд направлено 8243 уголовных дела в отношении 10627 несовершеннолетних. 42% несовершеннолетних совершили кражи и мошенничества, свыше 17% - грабежи, разбои и вымогательства, 12% - неправомерное завладение транспортным средством и более 11% - преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Причем наиболее криминализированными являются подростки в возрасте 16-17 лет", - сказал он в интервью "Российской газете". Бастрыкин добавил, что причинами правонарушений несовершеннолетних становятся социальная неустроенность, отсутствие занятости, досуга и родительского контроля, а также низкий уровень нравственного сознания.
https://ria.ru/20230510/podrostok-1870744087.html
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александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Бастрыкин рассказал, в каком возрасте подростки чаще совершают преступления

Бастрыкин назвал 16-17 лет наиболее криминализированным возрастом у подростков

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Наиболее криминализированный возраст у подростков - 16-17 лет, чаще всего несовершеннолетним совершают кражи и мошенничество, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"В прошлом году в суд направлено 8243 уголовных дела в отношении 10627 несовершеннолетних. 42% несовершеннолетних совершили кражи и мошенничества, свыше 17% - грабежи, разбои и вымогательства, 12% - неправомерное завладение транспортным средством и более 11% - преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Причем наиболее криминализированными являются подростки в возрасте 16-17 лет", - сказал он в интервью "Российской газете".
Бастрыкин добавил, что причинами правонарушений несовершеннолетних становятся социальная неустроенность, отсутствие занятости, досуга и родительского контроля, а также низкий уровень нравственного сознания.
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Александр БастрыкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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