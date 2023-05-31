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Россия уважает право стран общаться с партнерами, заявил Лавров
Россия уважает право стран общаться с партнерами, заявил Лавров - РИА Новости, 31.05.2023
Россия уважает право стран общаться с партнерами, заявил Лавров
Россия, в отличие от западных стран, которые "носятся по всему миру" и всем говорят не общаться с русскими, подобного хамства себе не позволяет, с уважением... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:00
2023-05-31T15:00
2023-05-31T15:00
россия
мозамбик
сергей лавров
дмитрий кулеба
мид украины
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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Россия, в отличие от западных стран, которые "носятся по всему миру" и всем говорят не общаться с русскими, подобного хамства себе не позволяет, с уважением относится к праву государства общаться с коллегами из разных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции в Мозамбике журналисты спросили министра, как в РФ оценивают инициативы Киева в связи с недавним визитом главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в страну и объявлении о намерении открыть здесь украинское посольство. "Я сразу отвечу на этот вопрос, чтобы не было никаких недопониманий, мы с уважением относимся к праву любого государства общаться со своими коллегами из различных частей мира", - заявил Лавров. "В отличие от американцев, англичан, европейцев, австралийцев, японцев, которые носятся по всему миру и всем говорят "не общайтесь с русскими", мы все-таки воспитанные люди, и мы подобного хамства себе не позволяем. Так что вопрос целиком относится к мозамбикско-украинским отношениям", - добавил он.
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россия, мозамбик, сергей лавров, дмитрий кулеба, мид украины
Россия, Мозамбик, Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба, МИД Украины
Россия уважает право стран общаться с партнерами, заявил Лавров
Лавров: Россия, в отличие от Запада, уважает право стран общаться с партнерами