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Россия уважает право стран общаться с партнерами, заявил Лавров

Россия уважает право стран общаться с партнерами, заявил Лавров - РИА Новости, 31.05.2023

Россия уважает право стран общаться с партнерами, заявил Лавров

Россия, в отличие от западных стран, которые "носятся по всему миру" и всем говорят не общаться с русскими, подобного хамства себе не позволяет, с уважением... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T15:00

2023-05-31T15:00

2023-05-31T15:00

россия

мозамбик

сергей лавров

дмитрий кулеба

мид украины

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МАПУТУ, 31 мая - РИА Новости. Россия, в отличие от западных стран, которые "носятся по всему миру" и всем говорят не общаться с русскими, подобного хамства себе не позволяет, с уважением относится к праву государства общаться с коллегами из разных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции в Мозамбике журналисты спросили министра, как в РФ оценивают инициативы Киева в связи с недавним визитом главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в страну и объявлении о намерении открыть здесь украинское посольство. "Я сразу отвечу на этот вопрос, чтобы не было никаких недопониманий, мы с уважением относимся к праву любого государства общаться со своими коллегами из различных частей мира", - заявил Лавров. "В отличие от американцев, англичан, европейцев, австралийцев, японцев, которые носятся по всему миру и всем говорят "не общайтесь с русскими", мы все-таки воспитанные люди, и мы подобного хамства себе не позволяем. Так что вопрос целиком относится к мозамбикско-украинским отношениям", - добавил он.

https://ria.ru/20230531/eritreya-1875192930.html

россия

мозамбик

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россия, мозамбик, сергей лавров, дмитрий кулеба, мид украины