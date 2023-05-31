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ЦИК подписал соглашение об информационном партнерстве с "Россией сегодня" - РИА Новости, 31.05.2023
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13:43 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/partnerstvo-1875311421.html
ЦИК подписал соглашение об информационном партнерстве с "Россией сегодня"
ЦИК подписал соглашение об информационном партнерстве с "Россией сегодня" - РИА Новости, 31.05.2023
ЦИК подписал соглашение об информационном партнерстве с "Россией сегодня"
ЦИК РФ подписал соглашение об информационном партнерстве с международной медиагруппой "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:43
2023-05-31T13:43
россия
элла памфилова
дмитрий киселев
политика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ЦИК РФ подписал соглашение об информационном партнерстве с международной медиагруппой "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости. Соглашение подписали председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Мы давно этого добивались, мечтали об этом. И наконец это свершилось. Смысл состоит в том, что ЦИК становится ещё более прозрачным, избирательный процесс в России ещё более прозрачен. А наша медиагруппа сделает всё для того, чтобы честно представить честные результаты выборов, причём на всех этапах избирательной кампании", - сказал Киселев. Он подчеркнул, что в условиях, когда Россию "демонизируют и пачкают", задача медиагруппы - "демонстрировать свою силу, которая в правде. "Мы никогда не будем заниматься фейками, никогда ничего не будем подгонять, потому что для нас это не имеет смысла. Мы такие, какие есть", - отметил генеральный директор медиагруппы. В свою очередь Памфилова поблагодарила медиагруппу за понимание и стремление взаимодействовать. "Мы очень благодарны. Сейчас, пожалуй, информационные войны, информационные битвы не менее важны, чем то, что происходит реально на фронте... Никакой фальши быть не должно. Вы абсолютно правы. Никакой фальши. Люди должны верить тому, что происходит на выборах. Я думаю, что с вашей помощью", - сказала глава ЦИК РФ.
https://ria.ru/20230529/tsik-1874894620.html
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россия, элла памфилова, дмитрий киселев, политика
Россия, Элла Памфилова, Дмитрий Киселев, Политика
ЦИК подписал соглашение об информационном партнерстве с "Россией сегодня"

ЦИК подписал соглашение об информационном партнерстве с медиагруппой "Россия сегодня"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ЦИК РФ подписал соглашение об информационном партнерстве с международной медиагруппой "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение подписали председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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"Мы давно этого добивались, мечтали об этом. И наконец это свершилось. Смысл состоит в том, что ЦИК становится ещё более прозрачным, избирательный процесс в России ещё более прозрачен. А наша медиагруппа сделает всё для того, чтобы честно представить честные результаты выборов, причём на всех этапах избирательной кампании", - сказал Киселев.
Он подчеркнул, что в условиях, когда Россию "демонизируют и пачкают", задача медиагруппы - "демонстрировать свою силу, которая в правде.
"Мы никогда не будем заниматься фейками, никогда ничего не будем подгонять, потому что для нас это не имеет смысла. Мы такие, какие есть", - отметил генеральный директор медиагруппы.
В свою очередь Памфилова поблагодарила медиагруппу за понимание и стремление взаимодействовать.
"Мы очень благодарны. Сейчас, пожалуй, информационные войны, информационные битвы не менее важны, чем то, что происходит реально на фронте... Никакой фальши быть не должно. Вы абсолютно правы. Никакой фальши. Люди должны верить тому, что происходит на выборах. Я думаю, что с вашей помощью", - сказала глава ЦИК РФ.
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