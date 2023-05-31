https://ria.ru/20230531/pamyatnik-1875256180.html

Внук Сукарно поблагодарил за идею поставить памятник деду в Музеоне

Внук Сукарно поблагодарил за идею поставить памятник деду в Музеоне - РИА Новости, 31.05.2023

Внук Сукарно поблагодарил за идею поставить памятник деду в Музеоне

Внук первого президента Индонезии Сукарно Хендра Рахтомо в интервью РИА Новости поблагодарил за инициативу поставить памятник его деду в московском парке... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T10:51

2023-05-31T10:51

2023-05-31T13:16

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россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Внук первого президента Индонезии Сукарно Хендра Рахтомо в интервью РИА Новости поблагодарил за инициативу поставить памятник его деду в московском парке Музеон. "Это огромная честь, я чувствую огромную гордость, и я очень тронут. Моя тетя, экс-президент Индонезии (Мегавати Сукарнопутри - ред.), лично попросила меня приехать в Россию, чтобы последить за развитием проекта и за дизайном. Мы попросили, чтобы именно российский мастер изготовил статую, потому что она должна будет способна простоять все четыре времени года в Москве - надеюсь, ее изготовят из бронзы или какого-то другого прочного металла", - отметил Рахтомо. По его словам, дизайн памятника будет схож с дизайном статуи Сукарно в Джакарте. "Моя тетя уже переслала в Россию дизайны по примеру памятника Сукарно, который стоит у нас в Джакарте. Надеюсь, памятник в России будет похож на наш. Статуя в Москве - дань уважения тесным отношениям между Сукарно и Россией, и я надеюсь, что она послужит памятником нашей нынешней и будущей дружбе, как того желал бы мой дед", - пояснил собеседник РИА Новости. Он добавил, что Индонезия и Россия должны вечно сохранять дружественные отношения и поддерживать память об истории их партнерства. "Индонезия и Россия должны всегда быть друзьями. Сотрудничество между нашими странами и их народами всегда должно улучшаться во всех областях, особенно в области образования и технологий", - подчеркнул Рахтомо. Он также рассказал о долгой истории отношений Индонезии с Россией и СССР. По словам внука первого президента, дружба между державами началась со времен обретения Индонезией независимости в 1945 году, чему всячески способствовал Советский Союз. Более того, в последующие годы партнерство двух стран только развивалось и приобретало новые ответвления. "Близость между Индонезией и Советским Союзом была отмечена усилением сотрудничества в политической, экономической, социальной, культурной, гуманитарной и оборонной сферах. Совместно нами были построены больница Дружбы (Rumah Sakit Persahabatan), отель "Индонезия, стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарте, а также несколько дорог, мостов, сталелитейных заводов, аэропортов и других объектов", - пояснил собеседник агентства. Рахтомо добавил, что президент Сукарно посетил Москву четыре раза, а именно в 1956, 1959, 1961 и 1964 годах. "28 декабря 1960 года Индонезия подписала контракт на поставку военной техники, и в начале 1962 года началась ее непрерывная поставка Индонезию. За короткое время вооруженные силы Индонезии окрепли, были оснащены рядом подводных лодок, истребителей и другой военной техники благодаря помощи советских друзей. Таким образом, и мой дедушка, и Индонезия, были исторически близки с Россией", - отметил внук Сукарно.

https://ria.ru/20230531/indoneziya-1875244242.html

https://ria.ru/20230522/vidodo-1873395301.html

https://ria.ru/20230428/sotrudnichestvo-1868547565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индонезия, россия, музеон, ссср