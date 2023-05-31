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Внук Сукарно поблагодарил за идею поставить памятник деду в Музеоне - РИА Новости, 31.05.2023
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10:51 31.05.2023 (обновлено: 13:16 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/pamyatnik-1875256180.html
Внук Сукарно поблагодарил за идею поставить памятник деду в Музеоне
Внук Сукарно поблагодарил за идею поставить памятник деду в Музеоне - РИА Новости, 31.05.2023
Внук Сукарно поблагодарил за идею поставить памятник деду в Музеоне
Внук первого президента Индонезии Сукарно Хендра Рахтомо в интервью РИА Новости поблагодарил за инициативу поставить памятник его деду в московском парке... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:51
2023-05-31T13:16
в мире
индонезия
россия
музеон
ссср
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Внук первого президента Индонезии Сукарно Хендра Рахтомо в интервью РИА Новости поблагодарил за инициативу поставить памятник его деду в московском парке Музеон. "Это огромная честь, я чувствую огромную гордость, и я очень тронут. Моя тетя, экс-президент Индонезии (Мегавати Сукарнопутри - ред.), лично попросила меня приехать в Россию, чтобы последить за развитием проекта и за дизайном. Мы попросили, чтобы именно российский мастер изготовил статую, потому что она должна будет способна простоять все четыре времени года в Москве - надеюсь, ее изготовят из бронзы или какого-то другого прочного металла", - отметил Рахтомо. По его словам, дизайн памятника будет схож с дизайном статуи Сукарно в Джакарте. "Моя тетя уже переслала в Россию дизайны по примеру памятника Сукарно, который стоит у нас в Джакарте. Надеюсь, памятник в России будет похож на наш. Статуя в Москве - дань уважения тесным отношениям между Сукарно и Россией, и я надеюсь, что она послужит памятником нашей нынешней и будущей дружбе, как того желал бы мой дед", - пояснил собеседник РИА Новости. Он добавил, что Индонезия и Россия должны вечно сохранять дружественные отношения и поддерживать память об истории их партнерства. "Индонезия и Россия должны всегда быть друзьями. Сотрудничество между нашими странами и их народами всегда должно улучшаться во всех областях, особенно в области образования и технологий", - подчеркнул Рахтомо. Он также рассказал о долгой истории отношений Индонезии с Россией и СССР. По словам внука первого президента, дружба между державами началась со времен обретения Индонезией независимости в 1945 году, чему всячески способствовал Советский Союз. Более того, в последующие годы партнерство двух стран только развивалось и приобретало новые ответвления. "Близость между Индонезией и Советским Союзом была отмечена усилением сотрудничества в политической, экономической, социальной, культурной, гуманитарной и оборонной сферах. Совместно нами были построены больница Дружбы (Rumah Sakit Persahabatan), отель "Индонезия, стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарте, а также несколько дорог, мостов, сталелитейных заводов, аэропортов и других объектов", - пояснил собеседник агентства. Рахтомо добавил, что президент Сукарно посетил Москву четыре раза, а именно в 1956, 1959, 1961 и 1964 годах. "28 декабря 1960 года Индонезия подписала контракт на поставку военной техники, и в начале 1962 года началась ее непрерывная поставка Индонезию. За короткое время вооруженные силы Индонезии окрепли, были оснащены рядом подводных лодок, истребителей и другой военной техники благодаря помощи советских друзей. Таким образом, и мой дедушка, и Индонезия, были исторически близки с Россией", - отметил внук Сукарно.
https://ria.ru/20230531/indoneziya-1875244242.html
https://ria.ru/20230522/vidodo-1873395301.html
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в мире, индонезия, россия, музеон, ссср
В мире, Индонезия, Россия, Музеон, СССР
Внук Сукарно поблагодарил за идею поставить памятник деду в Музеоне

Внук основателя Индонезии приветствовал инициативу поставить памятник его деду в Музеоне

© РИА НовостиВнук Сукарно и глава Университета Бунг Карно Хендра Рахтомо
Внук Сукарно и глава Университета Бунг Карно Хендра Рахтомо - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости
Внук Сукарно и глава Университета Бунг Карно Хендра Рахтомо. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Внук первого президента Индонезии Сукарно Хендра Рахтомо в интервью РИА Новости поблагодарил за инициативу поставить памятник его деду в московском парке Музеон.
"Это огромная честь, я чувствую огромную гордость, и я очень тронут. Моя тетя, экс-президент Индонезии (Мегавати Сукарнопутри - ред.), лично попросила меня приехать в Россию, чтобы последить за развитием проекта и за дизайном. Мы попросили, чтобы именно российский мастер изготовил статую, потому что она должна будет способна простоять все четыре времени года в Москве - надеюсь, ее изготовят из бронзы или какого-то другого прочного металла", - отметил Рахтомо.
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По его словам, дизайн памятника будет схож с дизайном статуи Сукарно в Джакарте.
"Моя тетя уже переслала в Россию дизайны по примеру памятника Сукарно, который стоит у нас в Джакарте. Надеюсь, памятник в России будет похож на наш. Статуя в Москве - дань уважения тесным отношениям между Сукарно и Россией, и я надеюсь, что она послужит памятником нашей нынешней и будущей дружбе, как того желал бы мой дед", - пояснил собеседник РИА Новости. Он добавил, что Индонезия и Россия должны вечно сохранять дружественные отношения и поддерживать память об истории их партнерства.
"Индонезия и Россия должны всегда быть друзьями. Сотрудничество между нашими странами и их народами всегда должно улучшаться во всех областях, особенно в области образования и технологий", - подчеркнул Рахтомо.
Он также рассказал о долгой истории отношений Индонезии с Россией и СССР. По словам внука первого президента, дружба между державами началась со времен обретения Индонезией независимости в 1945 году, чему всячески способствовал Советский Союз. Более того, в последующие годы партнерство двух стран только развивалось и приобретало новые ответвления.
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"Близость между Индонезией и Советским Союзом была отмечена усилением сотрудничества в политической, экономической, социальной, культурной, гуманитарной и оборонной сферах. Совместно нами были построены больница Дружбы (Rumah Sakit Persahabatan), отель "Индонезия, стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарте, а также несколько дорог, мостов, сталелитейных заводов, аэропортов и других объектов", - пояснил собеседник агентства.
Рахтомо добавил, что президент Сукарно посетил Москву четыре раза, а именно в 1956, 1959, 1961 и 1964 годах.
"28 декабря 1960 года Индонезия подписала контракт на поставку военной техники, и в начале 1962 года началась ее непрерывная поставка Индонезию. За короткое время вооруженные силы Индонезии окрепли, были оснащены рядом подводных лодок, истребителей и другой военной техники благодаря помощи советских друзей. Таким образом, и мой дедушка, и Индонезия, были исторически близки с Россией", - отметил внук Сукарно.
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