https://ria.ru/20230531/otnosheniya-1875413922.html

Санду заявила об отсутствии взаимоуважения в отношениях Молдавии и России

Санду заявила об отсутствии взаимоуважения в отношениях Молдавии и России - РИА Новости, 31.05.2023

Санду заявила об отсутствии взаимоуважения в отношениях Молдавии и России

Президент Молдавии Майя Санду в интервью заявила, что в отношениях с Россией у республики никогда не было взаимоуважения, хотя, по ее словам, Кишинев прилагал... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T20:27

2023-05-31T20:27

2023-05-31T20:27

снг

майя санду

молдавия

игорь гросу

кишинев

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655846_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_80c5b72be386068861932ecb5fe57b39.jpg

КИШИНЕВ, 31 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в интервью заявила, что в отношениях с Россией у республики никогда не было взаимоуважения, хотя, по ее словам, Кишинев прилагал для этого немало усилий. "Когда я пришла к власти, я говорила, что мы хотим прагматичных отношений с Россией, основанных на взаимоуважении, но надо признать, что у нас никогда не было отношений, основанных на взаимоуважении, несмотря на все усилия со стороны Молдавии… Поэтому никакое соглашение о сотрудничестве, в том числе соглашение о стратегическом сотрудничестве или соглашение на уровне СНГ, не позволило нам получить уважительное отношение со стороны России", - заявила Санду в эфире телеканала TVR Moldova. По ее словам, все решения принимаются исключительно из интересов граждан Молдавии, в том числе и решения об отношениях с Россией или о денонсации некоторых соглашений с СНГ. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. На сегодняшний день кабмин одобрил разрыв трех соглашений: соглашения о беспрепятственной деятельности в республике Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", соглашение об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, а также соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Кроме того, по распоряжению лидера правящей партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу кабмин подготовит законопроект о выходе Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Отношение с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств. Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

снг, майя санду, молдавия, игорь гросу, кишинев, россия, в мире