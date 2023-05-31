https://ria.ru/20230531/otdykh-1875371696.html

Адыгея примет летом на отдых до 700 детей из Геническа

Адыгея примет летом на отдых до 700 детей из Геническа - РИА Новости, 31.05.2023

Адыгея примет летом на отдых до 700 детей из Геническа

Адыгея планирует летом принять на отдых до 700 детей из Геническа, 345 из них находятся на оздоровлении уже сейчас, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:47

2023-05-31T16:47

2023-05-31T16:47

республика адыгея

республика адыгея

мурат кумпилов

сво

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МАЙКОП, 31 мая - РИА Новости. Адыгея планирует летом принять на отдых до 700 детей из Геническа, 345 из них находятся на оздоровлении уже сейчас, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал депутатов о работе органов исполнительной власти и, в частности, рассказал о ходе реализации в 2022 году госпрограмм. Он отметил, что для реализации 23 госпрограмм было предусмотрено 38,3 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней, фактически они были профинансированы на 97,9% от плана. По результатам оценки эффективности, 16 госпрограмм признаны высокоэффективными, а 7 – умеренно эффективными. Целевые индикаторы госпрограмм достигнуты на 85,3%.Отдельно глава Адыгеи рассказал депутатам о работе региона по поддержке Генического района Херсонской области."На сегодняшний день строители республики ведут работу по совершенствованию инфраструктуры подшефного района. Строится МФЦ и два оздоровительных центра, ремонтируются краеведческий музей и памятники. Адыгея планирует принять до 700 детей из Геническа, на сегодняшний день в республике уже отдыхает 345 детей", - приводит пресс-служба слова Кумпилова.

https://ria.ru/20230529/obrazovanie-1874885550.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика адыгея, мурат кумпилов, сво