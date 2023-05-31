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Адыгея примет летом на отдых до 700 детей из Геническа - РИА Новости, 31.05.2023
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Республика Адыгея
 
16:47 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/otdykh-1875371696.html
Адыгея примет летом на отдых до 700 детей из Геническа
Адыгея примет летом на отдых до 700 детей из Геническа - РИА Новости, 31.05.2023
Адыгея примет летом на отдых до 700 детей из Геническа
Адыгея планирует летом принять на отдых до 700 детей из Геническа, 345 из них находятся на оздоровлении уже сейчас, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:47
2023-05-31T16:47
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
сво
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МАЙКОП, 31 мая - РИА Новости. Адыгея планирует летом принять на отдых до 700 детей из Геническа, 345 из них находятся на оздоровлении уже сейчас, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал депутатов о работе органов исполнительной власти и, в частности, рассказал о ходе реализации в 2022 году госпрограмм. Он отметил, что для реализации 23 госпрограмм было предусмотрено 38,3 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней, фактически они были профинансированы на 97,9% от плана. По результатам оценки эффективности, 16 госпрограмм признаны высокоэффективными, а 7 – умеренно эффективными. Целевые индикаторы госпрограмм достигнуты на 85,3%.Отдельно глава Адыгеи рассказал депутатам о работе региона по поддержке Генического района Херсонской области."На сегодняшний день строители республики ведут работу по совершенствованию инфраструктуры подшефного района. Строится МФЦ и два оздоровительных центра, ремонтируются краеведческий музей и памятники. Адыгея планирует принять до 700 детей из Геническа, на сегодняшний день в республике уже отдыхает 345 детей", - приводит пресс-служба слова Кумпилова.
https://ria.ru/20230529/obrazovanie-1874885550.html
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республика адыгея, мурат кумпилов, сво
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, СВО

Адыгея примет летом на отдых до 700 детей из Геническа

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТуристы у водопада в ущелье Руфабго в Адыгее
Туристы у водопада в ущелье Руфабго в Адыгее - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Туристы у водопада в ущелье Руфабго в Адыгее
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МАЙКОП, 31 мая - РИА Новости. Адыгея планирует летом принять на отдых до 700 детей из Геническа, 345 из них находятся на оздоровлении уже сейчас, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал депутатов о работе органов исполнительной власти и, в частности, рассказал о ходе реализации в 2022 году госпрограмм. Он отметил, что для реализации 23 госпрограмм было предусмотрено 38,3 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней, фактически они были профинансированы на 97,9% от плана. По результатам оценки эффективности, 16 госпрограмм признаны высокоэффективными, а 7 – умеренно эффективными. Целевые индикаторы госпрограмм достигнуты на 85,3%.
Отдельно глава Адыгеи рассказал депутатам о работе региона по поддержке Генического района Херсонской области.
"На сегодняшний день строители республики ведут работу по совершенствованию инфраструктуры подшефного района. Строится МФЦ и два оздоровительных центра, ремонтируются краеведческий музей и памятники. Адыгея планирует принять до 700 детей из Геническа, на сегодняшний день в республике уже отдыхает 345 детей", - приводит пресс-служба слова Кумпилова.
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Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМурат КумпиловСВО
 
 
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