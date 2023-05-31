https://ria.ru/20230531/osventsim-1875380407.html
Музей Освенцима осудил использование трагедий людей в политдебатах
Музей Освенцима осудил использование трагедий людей в политдебатах - РИА Новости, 31.05.2023
Музей Освенцима осудил использование трагедий людей в политдебатах
Музей на месте нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме назвал проявлением моральной и интеллектуальной испорченности использование изображения... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:21
2023-05-31T17:21
2023-05-31T17:21
в мире
польша
освенцим
анджей дуда
ярослав качиньский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 31 мая – РИА Новости. Музей на месте нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме назвал проявлением моральной и интеллектуальной испорченности использование изображения лагеря в ролике правящей партии Польши "Право и справедливость". В последние дни в Польше развернулись серьезные политические споры вокруг принятого недавно закона о создании комиссии по изучению "российского влияния" на безопасность Польши. Оппозиционный журналист Томаш Лис написал в своем Twitter "Найдется камера (komora) для Дуды и Качора" имея в виду президента страны Анджея Дуду и председателя правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского. Одновременно практически все ведущие польские оппозиционные политики заявили, что примут участие в антиправительственном марше, организованном лидером оппозиции, экс-председателем Евросовета Дональдом Туском в ближайшее воскресенье. В ответ на это политики "Права и справедливости" при каждом удобном случае стали намекать на то, что для обозначения тюремной камеры в польском языке чаще употребляется слово "cela", а не "komora", в то время как газовая камера для массового уничтожения людей в немецких концлагерях называется "komora gazowa". Позже был распространен видеоролик PiS, где показан видеоряд с территории бывшего концлагеря, в частности железнодорожные пути, по которым в Освенцим прибывали вагоны с новыми узниками и главные ворота с надписью "Arbeit macht frei" (Труд делает свободным). Там же приводится информация о воскресном марше оппозиции, скриншот записи на странице в Twitter Томаша Лиса, и задается вопрос: "Ты точно хочешь идти под этим лозунгом?" На происходящее был вынужден отреагировать музей Освенцима. "Инструментализация трагедии людей, которые страдали и умирали в нацистском немецком лагере Освенцим - с любой стороны политического спора – оскорбляет память жертв. Это печальное, болезненное и неприемлемое проявление моральной и интеллектуальной испорченности публичных дебатов", - говорится в заявлении музея в Twitter. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда назвал недостойным использование памяти жертв нацизма в политических баталиях. "Память о жертвах немецких преступлений в Аушвиц священна и неприкосновенна. Трагедия миллионов жертв не может быть использована в политической борьбе. Это недостойное действие, и ему нет оправдания", - написал он в Twitter. Одновременно автор записи о Дуде и Кичиньском Томаш Лис в своем аккаунте пояснил, что имел в виду тюремную, а не газовую камеру. "Конечно, я имел в виду камеру, но я должен был предвидеть, что люди злой воли применят абсурдную интерпретацию. Я рассчитываю на то, что господа Дуда и Качиньский заплатят за свои преступления против демократии, но по-человечески желаю им здоровья и долгой жизни", - написал он. Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20230530/polsha-1875146804.html
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в мире, польша, освенцим, анджей дуда, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Освенцим, Анджей Дуда, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Музей Освенцима осудил использование трагедий людей в политдебатах
Музей Освенцима назвал интеллектуальной испорченностью изображения лагеря в политролике
ВАРШАВА, 31 мая – РИА Новости. Музей на месте нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме назвал проявлением моральной и интеллектуальной испорченности использование изображения лагеря в ролике правящей партии Польши "Право и справедливость".
В последние дни в Польше развернулись серьезные политические споры вокруг принятого недавно закона о создании комиссии по изучению "российского влияния" на безопасность Польши.
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Оппозиционный журналист Томаш Лис написал в своем Twitter "Найдется камера (komora) для Дуды и Качора" имея в виду президента страны Анджея Дуду и председателя правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского.
Одновременно практически все ведущие польские оппозиционные политики заявили, что примут участие в антиправительственном марше, организованном лидером оппозиции, экс-председателем Евросовета Дональдом Туском в ближайшее воскресенье.
В ответ на это политики "Права и справедливости" при каждом удобном случае стали намекать на то, что для обозначения тюремной камеры в польском языке чаще употребляется слово "cela", а не "komora", в то время как газовая камера для массового уничтожения людей в немецких концлагерях называется "komora gazowa".
Позже был распространен видеоролик PiS, где показан видеоряд с территории бывшего концлагеря, в частности железнодорожные пути, по которым в Освенцим прибывали вагоны с новыми узниками и главные ворота с надписью "Arbeit macht frei" (Труд делает свободным).
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Там же приводится информация о воскресном марше оппозиции, скриншот записи на странице в Twitter Томаша Лиса, и задается вопрос: "Ты точно хочешь идти под этим лозунгом?"
На происходящее был вынужден отреагировать музей Освенцима. "Инструментализация трагедии людей, которые страдали и умирали в нацистском немецком лагере Освенцим - с любой стороны политического спора – оскорбляет память жертв. Это печальное, болезненное и неприемлемое проявление моральной и интеллектуальной испорченности публичных дебатов", - говорится в заявлении музея в Twitter.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда назвал недостойным использование памяти жертв нацизма в политических баталиях.
"Память о жертвах немецких преступлений в Аушвиц священна и неприкосновенна. Трагедия миллионов жертв не может быть использована в политической борьбе. Это недостойное действие, и ему нет оправдания", - написал он в Twitter.
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Одновременно автор записи о Дуде и Кичиньском Томаш Лис в своем аккаунте пояснил, что имел в виду тюремную, а не газовую камеру. "Конечно, я имел в виду камеру, но я должен был предвидеть, что люди злой воли применят абсурдную интерпретацию. Я рассчитываю на то, что господа Дуда и Качиньский заплатят за свои преступления против демократии, но по-человечески желаю им здоровья и долгой жизни", - написал он.
Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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