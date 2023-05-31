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Париж предостерег Киев от применения французского оружия для атак на Москву

Париж предостерег Киев от применения французского оружия для атак на Москву - РИА Новости, 31.05.2023

Париж предостерег Киев от применения французского оружия для атак на Москву

Во Франции заявили, что ее военная помощь Украине не должна использоваться для атак по России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на французского... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T22:43

2023-05-31T22:43

2023-05-31T22:43

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

пекка хаависто

дмитрий песков

киев

атака украинских беспилотников на москву

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Во Франции заявили, что ее военная помощь Украине не должна использоваться для атак по России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на французского чиновника. "Военную помощь Франции не следует использовать для атак против России", - говорится в сообщении агентства. Однако, по словам чиновника, Париж не может диктовать Киеву, как вести боевые действия своими собственными силами. Согласно одному европейскому дипломату, союзники Украины, как правило, не обсуждают вопрос нанесения Киевом ударов по территории РФ, так как он вызывает разногласия. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в свою очередь заявил, что происходящее в России "сложно оценить". "Наш подход, когда мы даем Украине оружие, состоит в том, чтобы (дать ей возможность) защитить собственную территорию", - добавил он. Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что эта атака - ответ киевского режима на эффективные удары РФ по одному из центров принятия решений.

https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html

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украина

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в мире, россия, украина, пекка хаависто, дмитрий песков, киев, атака украинских беспилотников на москву