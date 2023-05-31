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В Белоруссии приняли в первом чтении проект закона о народном ополчении

В Белоруссии приняли в первом чтении проект закона о народном ополчении - РИА Новости, 31.05.2023

В Белоруссии приняли в первом чтении проект закона о народном ополчении

Нижняя палата белорусского парламента на заседании сессии в среду приняла в первом чтении законопроект о народном ополчении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T12:01

2023-05-31T12:01

2023-05-31T12:01

в мире

белоруссия

виктор хренин

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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента на заседании сессии в среду приняла в первом чтении законопроект о народном ополчении, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект направлен на установление правовых основ реализации гражданами Белоруссии, иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории республики, права на добровольное участие в обеспечении военного положения в стране. Документ определяет понятие "народного ополчения", вопросы финансового и материального обеспечения народного ополчения, порядок зачисления граждан в народное ополчение, порядок руководства отрядами народного ополчения. Также устанавливаются права и обязанности добровольца народного ополчения, предусматриваются социальные гарантии для него. Ранее в среду депутат, член комиссии по нацбезопасности нижней палаты парламента Евгений Зайцев заявил журналистам, что во втором чтении законопроект может быть принят уже в июне. Для вступления законопроекта в силу его также должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент Белоруссии. В мае прошлого года министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в республике может появиться народное ополчение, этот вопрос урегулируют на законодательном уровне. Позже он высказывал оценку, что численность народного ополчения в стране может составить 100-150 тысяч человек и больше. Планируется, что руководить формированиями народного ополчения будут главы региональных и местных властей от губернатора до председателей сельских исполкомов совместно с представителями органов внутренних дел, прежде всего с участковыми инспекторами на местах.

https://ria.ru/20230531/dogovor-1875275846.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, виктор хренин