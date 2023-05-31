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В Белоруссии приняли в первом чтении проект закона о народном ополчении - РИА Новости, 31.05.2023
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12:01 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/opolchenie-1875279060.html
В Белоруссии приняли в первом чтении проект закона о народном ополчении
В Белоруссии приняли в первом чтении проект закона о народном ополчении - РИА Новости, 31.05.2023
В Белоруссии приняли в первом чтении проект закона о народном ополчении
Нижняя палата белорусского парламента на заседании сессии в среду приняла в первом чтении законопроект о народном ополчении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:01
2023-05-31T12:01
в мире
белоруссия
виктор хренин
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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента на заседании сессии в среду приняла в первом чтении законопроект о народном ополчении, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект направлен на установление правовых основ реализации гражданами Белоруссии, иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории республики, права на добровольное участие в обеспечении военного положения в стране. Документ определяет понятие "народного ополчения", вопросы финансового и материального обеспечения народного ополчения, порядок зачисления граждан в народное ополчение, порядок руководства отрядами народного ополчения. Также устанавливаются права и обязанности добровольца народного ополчения, предусматриваются социальные гарантии для него. Ранее в среду депутат, член комиссии по нацбезопасности нижней палаты парламента Евгений Зайцев заявил журналистам, что во втором чтении законопроект может быть принят уже в июне. Для вступления законопроекта в силу его также должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент Белоруссии. В мае прошлого года министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в республике может появиться народное ополчение, этот вопрос урегулируют на законодательном уровне. Позже он высказывал оценку, что численность народного ополчения в стране может составить 100-150 тысяч человек и больше. Планируется, что руководить формированиями народного ополчения будут главы региональных и местных властей от губернатора до председателей сельских исполкомов совместно с представителями органов внутренних дел, прежде всего с участковыми инспекторами на местах.
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2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
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60
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в мире, белоруссия, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Виктор Хренин
В Белоруссии приняли в первом чтении проект закона о народном ополчении

Белорусские депутаты приняли в первом чтении законопроект о народном ополчении

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов на улице в Минске
Сотрудник правоохранительных органов на улице в Минске - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудник правоохранительных органов на улице в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 31 мая – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента на заседании сессии в среду приняла в первом чтении законопроект о народном ополчении, передает корреспондент РИА Новости.
Законопроект направлен на установление правовых основ реализации гражданами Белоруссии, иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории республики, права на добровольное участие в обеспечении военного положения в стране. Документ определяет понятие "народного ополчения", вопросы финансового и материального обеспечения народного ополчения, порядок зачисления граждан в народное ополчение, порядок руководства отрядами народного ополчения. Также устанавливаются права и обязанности добровольца народного ополчения, предусматриваются социальные гарантии для него.
Ранее в среду депутат, член комиссии по нацбезопасности нижней палаты парламента Евгений Зайцев заявил журналистам, что во втором чтении законопроект может быть принят уже в июне.
Для вступления законопроекта в силу его также должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент Белоруссии.
В мае прошлого года министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в республике может появиться народное ополчение, этот вопрос урегулируют на законодательном уровне. Позже он высказывал оценку, что численность народного ополчения в стране может составить 100-150 тысяч человек и больше. Планируется, что руководить формированиями народного ополчения будут главы региональных и местных властей от губернатора до председателей сельских исполкомов совместно с представителями органов внутренних дел, прежде всего с участковыми инспекторами на местах.
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