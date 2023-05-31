https://ria.ru/20230531/omsk-1875388651.html

В Омске водитель автобуса поперхнулся водой и сбил полицейского

В Омске водитель автобуса поперхнулся водой и сбил полицейского - РИА Новости, 31.05.2023

В Омске водитель автобуса поперхнулся водой и сбил полицейского

Омские следователи выясняют обстоятельства аварии, во время которой водитель маршрутного автобуса поперхнулся водой, после чего протаранил легковушку и сбил... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:53

2023-05-31T17:53

2023-05-31T17:53

происшествия

омск

россия

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ОМСК, 31 мая - РИА Новости. Омские следователи выясняют обстоятельства аварии, во время которой водитель маршрутного автобуса поперхнулся водой, после чего протаранил легковушку и сбил сотрудника ДПС, сообщило в Telegram-канале СУСК РФ по региону. Инцидент произошел на улице Мельничная в Омске. Как сообщили РИА Новости источники в силовых структурах, водитель маршрутного автобуса №45 отхлебнул воды, после чего поперхнулся и не справился с управлением. Состояние опьянения у него не обнаружено. "Водитель маршрутного автобуса, не справившись с управлением, допустил наезд на стоявших у обочины водителя транспортного средства Volkswagen и инспектора дорожно-патрульной службы", - сообщили в пресс-службе следственного управления. "Сотрудник полиции с травмой головы, ушибами ноги и руки госпитализирован. Водитель легкового автомобиля осмотрен медиками и отпущен", - уточнили в полицейском главке. Ход проверки обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура.

https://ria.ru/20230522/avariya-1873322339.html

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происшествия, омск, россия