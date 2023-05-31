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В Омске водитель автобуса поперхнулся водой и сбил полицейского - РИА Новости, 31.05.2023
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17:53 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/omsk-1875388651.html
В Омске водитель автобуса поперхнулся водой и сбил полицейского
В Омске водитель автобуса поперхнулся водой и сбил полицейского - РИА Новости, 31.05.2023
В Омске водитель автобуса поперхнулся водой и сбил полицейского
Омские следователи выясняют обстоятельства аварии, во время которой водитель маршрутного автобуса поперхнулся водой, после чего протаранил легковушку и сбил... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:53
2023-05-31T17:53
происшествия
омск
россия
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ОМСК, 31 мая - РИА Новости. Омские следователи выясняют обстоятельства аварии, во время которой водитель маршрутного автобуса поперхнулся водой, после чего протаранил легковушку и сбил сотрудника ДПС, сообщило в Telegram-канале СУСК РФ по региону. Инцидент произошел на улице Мельничная в Омске. Как сообщили РИА Новости источники в силовых структурах, водитель маршрутного автобуса №45 отхлебнул воды, после чего поперхнулся и не справился с управлением. Состояние опьянения у него не обнаружено. "Водитель маршрутного автобуса, не справившись с управлением, допустил наезд на стоявших у обочины водителя транспортного средства Volkswagen и инспектора дорожно-патрульной службы", - сообщили в пресс-службе следственного управления. "Сотрудник полиции с травмой головы, ушибами ноги и руки госпитализирован. Водитель легкового автомобиля осмотрен медиками и отпущен", - уточнили в полицейском главке. Ход проверки обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура.
https://ria.ru/20230522/avariya-1873322339.html
https://ria.ru/20230531/avariya-1875369810.html
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происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
В Омске водитель автобуса поперхнулся водой и сбил полицейского

В Омске водитель автобуса поперхнулся водой, врезался в легковушку и сбил полицейского

© Фото : СУ СК России по Омской областиМомент ДТП с автобусом в Омской области
Момент ДТП с автобусом в Омской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : СУ СК России по Омской области
Момент ДТП с автобусом в Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 31 мая - РИА Новости. Омские следователи выясняют обстоятельства аварии, во время которой водитель маршрутного автобуса поперхнулся водой, после чего протаранил легковушку и сбил сотрудника ДПС, сообщило в Telegram-канале СУСК РФ по региону.
Инцидент произошел на улице Мельничная в Омске. Как сообщили РИА Новости источники в силовых структурах, водитель маршрутного автобуса №45 отхлебнул воды, после чего поперхнулся и не справился с управлением. Состояние опьянения у него не обнаружено.
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"Водитель маршрутного автобуса, не справившись с управлением, допустил наезд на стоявших у обочины водителя транспортного средства Volkswagen и инспектора дорожно-патрульной службы", - сообщили в пресс-службе следственного управления.
"Сотрудник полиции с травмой головы, ушибами ноги и руки госпитализирован. Водитель легкового автомобиля осмотрен медиками и отпущен", - уточнили в полицейском главке.
Ход проверки обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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